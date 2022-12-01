رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح اللقاء الخامس لخدمة الألف خادم بوادي النطرون

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الخميس، في افتتاح فعاليات مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" الخامس تحت عنوان "الخادم المنتصر" ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" بوادي النطرون، وذلك بحضور أكثر 1100 مشارك من خدام الكنائس الإنجيلية من جميع محافظات مصر.

كما شارك في فعاليات برنامج اليوم الأول الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس تشيب إنجرام، رئيس خدمة Living in the Edge من الولايات المتحدة الأمريكية، والقس فارس ميخائيل، رئيس مجمع كنائس النعمة، والدكتور القس هشام صفوت، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بجنوب كالفورنيا، والقس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والدكتور القس شكري شروش، راعي الكنيسة المعمدانية بعمان، وذلك بمشاركة المرنم ناصف صبحي.

وخلال كلمته، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الشباب والخدام المشاركين، والسادة المتحدثين، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية المشاركين في اللقاء، وقال زكي: "فخور بمشاركة 1100 من قادة الكنيسة ونسعى من خلال لقائنا إلى مناقشة التحديات التي تواجه الخادم، من خلال يقيننا المطلق بالكتاب المقدس وكلمة الله القوية، وهي الأساس المتين لإيماننا".



وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته لخدام الكنائس الإنجيلية: "نحن ننتمي إلى يسوع المسيح، متكلين على النعمة ويقين الإيمان، لقيادة كنيسة إنجيلية حية فعالة، قادرة على التغيير، كنيسة منتصرة".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج المؤتمر حتى السبت، بمشاركة الدكتور ماهر صموئيل، مؤسس خدمة كريدي لوجوس، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية، والقس عزت شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والقس عيد صليب، رئيس مجمع كنائس المعمدانية المستقلة، والقس أمجد محفوظ، رئيس المجمع الخمسيني، والقس كمال لطفي، رئيس المجمع العام لكنائس المثال، وذلك بمشاركة فريق ترانيم "الخبر السار".