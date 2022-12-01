نائب رئيس البرلمان العربى يشكر الرئيس بعد افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة

وجه النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم على الإنجاز الذى تم افتتاحه اليوم بمدينة المنصورة الجديدة، حيث إنها هى المدينة الوحيدة الموجودة بالشمال الشرقي في مصر من مدن الجيل الرابع التى تهتم بالوجهة السياحية.

وأكد عابد في تصريحات صحفية له، أن الشعب المصرى يُثبـت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة، ويؤكـد على قـدراتـه الجبـارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، كما قال الرئيس.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربى، أن خطاب الرئيس اليوم جاء ليؤكد على أهمية السعي الدائم للبناء وتحقيق السـلام والتنمية، مشيدا بتأكيد الرئيس أن المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، هو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية، وبعزيمتـه وإرادتـه، حقق الوطن البقـاء وبعقلـه وساعـده، تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء.

وأشار عابد إلى أن الاحتفال اليوم بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، يؤكد قدرة الشعب على بناء مجتمع حضارى متقدم، وتراعى كل متطلبـات التحـديـث والتطوير اللازمة للمستقبل، حيث تم تنفيـذهـا طبقـًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحقق المعجزات بأقل الإمكانات.