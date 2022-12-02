«الأوقاف» تنشر نتيجة التصفيات الأولية لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، حيث جاءت النتيجة على النحو التالي:

أولًا: صعود ثلاثة مراكز للتصفيات النهائية مباشرة لحصولهم على أكثر من 80% وهم:

1. مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال بمحافظة سوهاج.

2. مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد قاسم المصري بمحافظة المنيا.

3. مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد صادق الرافعي بمحافظة الغربية .

ثانيًا : تنافس عشرة مراكز في التصفيات النهائية على الخمسة مراكز الأخرى، وستعقد التصفية النهائية لهم يومي الأحد والإثنين 4 و 5/ 12/ 2022م بمسجد الرحمة بجوار وزارة الأوقاف، وذلك على النحو التالي:

يوم الأحد 4/ 12/ 2022:

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد) بمحافظة كفر الشيخ.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بمحافظة الدقهلية، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد بدر بمحافظة السويس.

يوم الإثنين 5/ 12/ 2022:

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الأقطم بمحافظة المنيا، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الحق بمحافظة أسيوط، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا.

-وكذلك مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الحق بمحافظة أسيوط، ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا بجنوب صعيد مصر.