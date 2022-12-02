أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الجمعة 2-12-2022

تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الأيام تراجعًا عند مستوى 35 جنيهًا لأسعار الفراخ البيضاء في المزرعة، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

كما يشهد سعر البيض تراجعًا عند مستوى 65 جنيها في المزرعة بعد أن تخطت 75 جنيها لعدة أسابيع طويلة، وذلك مع حبس شحنات الأعلاف في الجمارك حتى اتجهت الدولة للإفراج المتوالي عنها.

بورصة الدواجن العمومية

وقال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الإفراج عن أكثر من 120 ألف طن من مستلزمات إنتاج الأعلاف الأسبوع سواء كانت ذرة أو فول صويا، بتكلفة بلغت 62 مليون دولار، حتى تستمر صناعة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء وزن كيلو من 35.00 جنيها إلى 36.00 جنيها.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 49.00 جنيها إلى 50.00 جنيها.

سعر الفراخ البلدي وزن كيلو من 54.00 جنيها إلى 56.00 جنيها.

سعر الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 26.00 جنيها إلى 25.00 جنيها.

أسعار الكتاكيت

سعر كتكوت أبيض من 01.75 جنيه إلى 02.00 جنيه.

كتكوت ساسو من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.

كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات إلى 04.50 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

سعر كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45 يوما من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه.

سعر كتكوت سمان أسمر بري من 02.25 جنيه إلى 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.

كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوما 05.50 جنيه.

سعر البيض اليوم