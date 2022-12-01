الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحمد الكاس: الرئيس السيسى تعامل مع لاعبى مشروع كابيتانو بروح الأب

الرئيس السيسي يستمع
الرئيس السيسي يستمع للكاس

قال الكابتن أحمد الكاس، نجم منتخب مصر السابق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لنادى شربين، اليوم، هى أكبر داعم وحافظ لشبابنا الصغار من الرياضين، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث مع لاعبي كرة قدم بالنادى بروح الأب الذى يقدم نصائح لأبنائه.

وأضاف "الكاس" أن مشروع كابيتانو هو نتاج تعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة يهدف لاكتشاف المواهب من مواليد 2008 غير المقيدين بأي ناد، مؤكدًا أن المشروع فحص اللاعبين على مستوى مصر، فتم اختيار 50 ألف لاعب ثم تمت التصفية على 4 مراحل ليتقلص العدد إلى 150 لاعبًا، لافتًا إلى أن الرئيس وجه عددا من النصائح للاعبين، على رأسها الاهتمام بالقوة البدنية والتدريب الجاد؛ للوصول لأعلى المستويات الفنية.

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