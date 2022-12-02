فخ السيليكون والفيلر.. نجمات هوليوود ضحايا لعمليات التجميل

لم تكن بعض نجمات العالم العربي وحدهنَّ ضحايا لـ عمليات التجميل الفاشلة، التي تسببت لهن في تشوهات أو شعرن بالندم بعد إجرائها، فهناك عدد كبير أيضاً من النجمات في هوليوود وقعن في فخ عمليات التجميل الفاشلة سواء بسبب إجراءات العملية أوطريقة حشو السيليكون الخاطئ.

ويرصد الدستور أبرز نجمات هوليوود اللاتي وقعن ضحايا عمليات التجميل الفاشلة.

تارا ريد

في مقابلة عام 2006 مع برنامج The Today Show، اعترفت تارا بإجراء عملية جراحية فاشلة لتجميل الثدي قائلة: "شاهد العالم بأسره النتائج السيئة في صورة تم تسريبها من حفل كم التشوهات التي كنت أحاول أعالجها وأخفيها عن العالم، حتى أشتهرت بصاحبة أسوأ ثدي في العالم".

ليندا ايفينجليستا

في الآونة الأخيرة، كشفت عارضة الأزياء ليندا ايفينجليستا أن غيابها لمدة خمس سنوات عن أعين الجمهور كان بسبب إجراء عملية تجميل غير جراحية تسمى Coolsculpting على وجهها، والتي من المفترض أن تستخدم تقنية التبريد لتقليل الرواسب الدهنية، ولكنها بدلاً من ذلك تعرضت لرد فعل نادر تسبب في تكاثر الخلايا الدهنية بدلاً من ذلك.

أوضحت ليندا: "بالنسبة إلى متابعيني الذين تساءلوا عن سبب عدم عملي أثناء ازدهار الحياة المهنية لزملائي، فإن السبب هو أنني تعرضت إلى تشوهات وحشية في وجهي، أدت إلى تفضيلي للعزلة".

وعبرت ليندا عن ندمها لإجراء علميات تجميل، وقالت عارضة الأزياء التي كانت أيقونة في الثمانينات: "لم يدمر الأمر مصدر رزقي فحسب، بل أرسلني إلى دائرة من الاكتئاب العميق والحزن العميق و أدنى أعماق كراهية الذات".

ميج رايان

بالرغم من ملامحها الطفولية ووجهها الملائكي المعروف، ولكنها اختلفت تماما بعدما لجأت إلى حقن الفيلر من اجل إخفاء التجاعيد وعلامات السن المبكر، مما جعل مظهرها يبدو غير متناسق.

ووفقا لـfabbon، لم يتم حقن الفيلر في خديها بشكل صحيح مما أدى إلى تفاوت الحجم وانتفاخات أكثر من اللازم، كما اجرت عملية تجميل في انفها ولم تكن أيضاً على النحو المطلوب.

نيكول كيدمان

فقدت نيكول الكثير من الوزن مع تقدمها في السن، مما دفعها لإجراء بعض عمليات حشو الوجه، ولكن مع الحشو والشد، فقدت نجمة التسعينات قدراتها على التعبير بالوجه كما كانت، بالإضافة إلى ظهور وجهها منتفخأ أكثر من اللازم.

أماندا ليبور

كانت تجربة عارضة الأزياء الخمسينية أماندا ليبور مع جراحات التجميل قاسية للغاية، فقد جعلت مظهرها مشوهاً وتمنت لو بقيت كما كانت في السابق.

داريل هانا

بالرغم من نفيها المتكرر للخضوع إلى عمليات تجميل، معتبرة الأمر يجعل الأشخاص يشبهون الدمي، ولكن موقع insider اكد أن هانا خضعت لعمليات حشو في الوجنتين والشفاه جعلتها أيضاً غير قادرة على التعبير مثل "الدمى".

هايدي مونتاج

أجرت هايدي 10 عمليات تجميل في عام واحد، ولكنها بعد أن انهت ما تقوم به، عبرت عن ندمها:" قائلة:" أكبر فخ وقعت به في حياتي"، بحسب insider.