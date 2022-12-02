أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ارتفعت أسعار مواد البناء وخاصة سعري الحديد والأسمنت اللذان تأثرا بارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، ومع استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام باقي العملات قررت بعض الشركات المنتجة للحديد رفع أسعارها للمرة الثانية مع بداية الشهر الجاري.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة ٢ ديسمبر.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

اتجهت بعض شركات الحديد أمس الخميس إلي رفع سعر طن الحديد بسبب الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار والتذبذب الذي أثر على السوق ككل.

وكانت شركتا حديد المصريين، وحديد السويس للصلب، زيادة سعر الحديد ليصل إلى 20.350 جنيها، بقيمة زيادة 800 جنيه للطن، بينما رفعت مجموعة بشاي للصلب سعر الطن بنحو 1604 جنيهات، ليسجل 21.204 جنيهات، وجاء سعر طن الحديد في بعض الشركات كالتالي:

سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيه.

سعر حديد المصريين 19550 جنيه.

سعر حديد بشاي 19600 جنيه.

سعر حديد العتال 19550 جنيه.

سعر حديد عطية 19000 جنيه.

سعر حديد سرحان 19000 جنيه .

سعر حديد المراكبي 19550 جنيه.

سعر حديد الكومي 19000 جنيه .

سعر حديد المعادي 19000 جنيه .

سعر حديد العشري 19300 جنيه .

سعر حديد مصر ستيل 19400 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

سعر اسمنت المسلح 1650 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1615 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه

سعر اسمنت حلوان 1640 جنيه .

سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه.

سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه.

سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) 1640 جنيه.

سعر اسمنت العامرية عادة 1630 جنيه.

سعر اسمنت البرج 1630 جنيه.

سعر اسمنت تايتان 1600 جنيه

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.

سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه.

سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه .

سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه.

سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه.