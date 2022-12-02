الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام وزارة الرى والمياه الأردنية: علاقاتنا مع مصر تاريخية (حوار)

المحاميد مع محررة
المحاميد مع محررة الدستور

على هامش المؤتمر العربي للمياه المنعقد حاليًا بالقاهرة، التقت «الدستور» مع أمين عام وزارة الري الأردنية، الذي أكد أهمية الحفاظ على الموارد المائية.. وإلى نص الحوار:

-ما أهمية استضافة القاهرة لمؤتمر المياه 2022؟
 

يأتي مشاركة الأردن في هذا المؤتمر بهدف التركيز على الأمن المائي العربي من خلال حصول الدول العربية على حقوقها المائية، وخاصة أن 60% من مصادر المياه التقليدية تأتي من خارج حدود الوطن العربي، وبالتالي يأتي هذا الاجتماع للتأكيد على حصول الدول العربية على حقوقها المائية. 

الهدف الثاني هناك تغييرات مناخية واضحة، منها أن تأثير التغييرات المناخية يكون له تأثير كبير على البحر المتوسط وعلى الوطن العربي وكذلك تأثيره على الموارد المائية، وهناك شح في المصادر المائية وتغييرات واضحة في السلوك المطرى، فيأتي مثل نشاط هذا المؤتمر من أجل التركيز على مصادر مياه غير تقليدية، فيجب التفكير في التوسع في استخدام المياه المعالجة والزراعة المقيدة والمفتوحة، وكذلك التفكير في استخدام عملية التحلية لتقليل الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية.

انتشار الكوليرا من خلال مصادر المياه.. كيف تتخذ الأردن حذرها لعدم انتشار المرض؟

المرض ينتقل بعدة أشكال، ونحن من خلال توفير مصادر مائية صحية نأخذ من مصادر مياه الشرب يوميًا من خلال وزارة الصحة ووزارة المياه عينات للتأكيد من خلوها من أي فيروسات وملوثات، وهناك حماية لتحديد نوع النشاط  الصناعي أو الزراعي.

أهم ما يميز العلاقات المصرية الأردنية؟

شعب واحد ودولة واحدة وعلاقتنا مستمرة دائمًا مع الشقيقة الكبرى مصر، من خلال التعاون الثنائي والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية، ومؤخرًا وقعنا اتفاقية مع الشقيقة مصر التعاون لتبادل الخبرات في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.

المحاميد خلال اللقاء

كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع فى المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص؟

يمكن أكثر تأثير أتى من خلال المنظمات المانحة للأردن، معظم المنظمات المانحة وخاصة في قطاع المياه تأتي من الدول الأوروبية والأمريكية، فالحرب الروسية الأوكرانية قللت من حصة الأردن من هذه المنح.

وزارة الري الأردنية مؤتمر المياه مصر الأردن الكوليرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

تقارير إذاعية: معلول وساسى قررا الاعتزال الدولى بعد المونديال

شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

تفاصيل التحريات فى اتهام طالب بدهس 10 مواطنين على دائرى دار السلام

تامر حسين يكشف حقيقة وجود خلافات بين تامر حسين وعمرو دياب

فخ السيليكون والفيلر.. نجمات هوليوود ضحايا لعمليات التجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى