أمين عام وزارة الرى والمياه الأردنية: علاقاتنا مع مصر تاريخية (حوار)

على هامش المؤتمر العربي للمياه المنعقد حاليًا بالقاهرة، التقت «الدستور» مع أمين عام وزارة الري الأردنية، الذي أكد أهمية الحفاظ على الموارد المائية.. وإلى نص الحوار:

-ما أهمية استضافة القاهرة لمؤتمر المياه 2022؟



يأتي مشاركة الأردن في هذا المؤتمر بهدف التركيز على الأمن المائي العربي من خلال حصول الدول العربية على حقوقها المائية، وخاصة أن 60% من مصادر المياه التقليدية تأتي من خارج حدود الوطن العربي، وبالتالي يأتي هذا الاجتماع للتأكيد على حصول الدول العربية على حقوقها المائية.

الهدف الثاني هناك تغييرات مناخية واضحة، منها أن تأثير التغييرات المناخية يكون له تأثير كبير على البحر المتوسط وعلى الوطن العربي وكذلك تأثيره على الموارد المائية، وهناك شح في المصادر المائية وتغييرات واضحة في السلوك المطرى، فيأتي مثل نشاط هذا المؤتمر من أجل التركيز على مصادر مياه غير تقليدية، فيجب التفكير في التوسع في استخدام المياه المعالجة والزراعة المقيدة والمفتوحة، وكذلك التفكير في استخدام عملية التحلية لتقليل الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية.

انتشار الكوليرا من خلال مصادر المياه.. كيف تتخذ الأردن حذرها لعدم انتشار المرض؟

المرض ينتقل بعدة أشكال، ونحن من خلال توفير مصادر مائية صحية نأخذ من مصادر مياه الشرب يوميًا من خلال وزارة الصحة ووزارة المياه عينات للتأكيد من خلوها من أي فيروسات وملوثات، وهناك حماية لتحديد نوع النشاط الصناعي أو الزراعي.

أهم ما يميز العلاقات المصرية الأردنية؟

شعب واحد ودولة واحدة وعلاقتنا مستمرة دائمًا مع الشقيقة الكبرى مصر، من خلال التعاون الثنائي والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية، ومؤخرًا وقعنا اتفاقية مع الشقيقة مصر التعاون لتبادل الخبرات في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.

المحاميد خلال اللقاء

كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع فى المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص؟

يمكن أكثر تأثير أتى من خلال المنظمات المانحة للأردن، معظم المنظمات المانحة وخاصة في قطاع المياه تأتي من الدول الأوروبية والأمريكية، فالحرب الروسية الأوكرانية قللت من حصة الأردن من هذه المنح.