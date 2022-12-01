الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للمقاصة» تستقبل قيادات بورصتى مصر وعمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية ضمن وفد كبير ضم عددًا من قيادات سوق المال بسلطنة عمان.

ضم الوفد عددا من قيادات بورصة مسقط برئاسة  محمد العارضى رئيس مجلس الادارة وهيثم السالمي الرئيس التنفيذي، وكلاً من مُثلى الشقصية عضو مجلس إدارة بورصة مسقط  للأوراق المالية ونضال آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام بورصة مسقط.

وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون المقترحة بين السوقين الماليين العماني والمصري، وكذلك الآليات الفنية والتقنية التي من شأنها رفع كفاءة هذا التعاون، والذى بدوره يعمل على زيادة الاستثمارات بين البورصتين. 

وشهدت الزيارة عرضًا تقديميًا لأنظمة عمل القطاعات المختلفة بشركة مصر للمقاصة، وكذلك السياسات الجديدة التي تتبناها الشركة بالتعاون مع البورصة المصرية وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية فد كبير ضم عددا من قيادات سوق المال بسلطنة ع مان قيادات بورصة مسقط استعراض أوجه التعاون المقترحة بين السوقين الماليين العماني والمصري الآليات الفنية والتقنية التي من شأنها رفع كفاءة هذا التعاون زيادة الاستثمارات بين البورصتين

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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