باستثمارات 22 مليار جنيه.. كحلة يوضح مزايا مدينة المنصورة الجديدة

كشف المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، عن المزايا والإنجازات بالمدينة المتكاملة والتي بلغت 22 مليار جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنهم يعملون في المنصورة الجديدة منذ 3 سنوات وبذلوا مجهودًا كبيرًا، لافتًا إلى أنهم بدأوا تسليم وحدات الإسكان للحاجزين وحوالي 20% من السكان بدأوا يتسلمون شقق الإسكان وينقلوا أثاثهم.

وأضاف أن لديهم 8 أسواق كل سوق فيها 8 أنشطة بإجمالي 64 نشاطًا تجاريًا وتم طرح الأسواق للمواطنين وتخدم على الطلاب والسكان من الموظفين والعمال الموجودين حاليًا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الخدمات جميعها في جميع الوحدات السكنية بالتنسيق الخارجي والمزروعات، ويوجد في المرحلة الأولى أكثر من 320 فدانًا مزروعة وأراض خضراء والدولة ضخت استثمارات تعدت 22 مليار جنيه في المنصورة الجديدة.

