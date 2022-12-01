الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باستثمارات 22 مليار جنيه.. كحلة يوضح مزايا مدينة المنصورة الجديدة

المهندس ياسر كحلة
المهندس ياسر كحلة

كشف المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، عن المزايا والإنجازات  بالمدينة المتكاملة والتي بلغت 22 مليار جنيه.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنهم يعملون في المنصورة الجديدة منذ 3 سنوات وبذلوا مجهودًا كبيرًا، لافتًا إلى أنهم بدأوا تسليم وحدات الإسكان للحاجزين وحوالي 20% من السكان بدأوا يتسلمون شقق الإسكان وينقلوا أثاثهم.
وأضاف أن لديهم 8 أسواق كل سوق فيها 8 أنشطة بإجمالي 64 نشاطًا تجاريًا وتم طرح الأسواق للمواطنين وتخدم على الطلاب والسكان من الموظفين والعمال الموجودين حاليًا.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الخدمات جميعها في جميع الوحدات السكنية بالتنسيق الخارجي والمزروعات، ويوجد في المرحلة الأولى أكثر من 320 فدانًا مزروعة وأراض خضراء والدولة ضخت استثمارات تعدت 22 مليار جنيه في المنصورة الجديدة.
 

مواد متعلقة

عضو مبادرة «ابدأ»: نفذنا 64 شراكة ونستهدف احتياجات المواطنين

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة

استشاري تخطيط عمراني يوضح استراتيجية الدولة في بناء المدن الجديدة

أحد الناشئين للرئيس: «عايز أبقى زى محمد صلاح».. والسيسى: «وأحسن كمان»

السيسى لبراعم شربين: «عايزين تصعدوا كأس العالم لازم نكون على قلب رجل واحد»

السيسى لبراعم نادى شربين: «اللياقة البدنية هتخليك لاعب ملكش حل» (فيديو)

خبير اقتصادى: ما تم إنجازه فى المنصورة الجديدة أمر يفوق الأحلام

ماكرون: علينا العمل معًا لخلق مستقبل مزدهر لأبنائنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

رئيس نادى شربين: زيارة الرئيس السيسى لا تنسى وتُعد عيدًا قوميًا

بعد ارتفاعه بعدة شركات.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

مصر تشارك في مؤتمر خدمات الرعاية الصحية عن بعد في أفريقيا 2022

إصابة 13 شخصًا جراء انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى