مصر تشارك في مؤتمر خدمات الرعاية الصحية عن بعد في أفريقيا 2022

شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في أفريقيا، الذي انعقد يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر بالقاهرة، تحت شعار "وضع الاستراتيجيات وبناء الشراكات".

وينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالشراكة مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وخلال المؤتمر، ألقت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت فيها على الأهمية التي توليها الدولة لمنظومة الرعاية الصحية وتطويرها بمزيد من الحلول التكنولوجية المبتكرة في إطار الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي.

تم خلال المؤتمر تسليط الضوء على دور تطبيقات التشخيص عن بُعد في تعزيز النظام الصحي في مصر والمنطقة وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كما تم مناقشة مراحل العمل في التجربة المصرية للتشخيص عن بُعد، والإشارة إلى التحديات التي واجهت تقديم الخدمات في مراحلها الأولى التجريبية والتقنيات التكنولوجية التي استُخدمت في بداية المشروع في المناطق النائية، والتي أظهرت الحاجة لتطوير نموذج العمل من أجل دعم الخدمات الصحية المقدمة في هذه المناطق وتحقيق التكامل داخل النظام الصحي بين مقدمي الخدمات ومستقبليها، عن طريق الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في تلك المناطق بالوحدات المركزية في المستشفيات الجامعية الكبرى ليحصل المرضى على أفضل خدمات طبية من الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات دون تحمل عناء السفر والانتقال.

وهو الأمر الذي مهد الطريق لإطلاق المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد في عام 2019 بالتكامل والشراكة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتوسيع نطاق خدمات التشخيص عن بُعد وضمان استدامتها.



وخلال جلسة حول الاحتياجات الفنية لمشغلي خدمات الاتصالات لإتاحة الوصول لهذه الخدمات، تحدثت ممثلة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دور الشركات الناشئة في إيجاد الحلول الابتكارية لتعزيز الرعاية الصحية عن بُعد، وأهمية الدعم الحكومي لهذه الشركات التي تقدم منصات الخدمات الصحية والحلول التكنولوجية القابلة للتطبيق.



تم استعراض آليات تنفيذ العمل بالمبادرة ودور الوزارة في إتاحة وصول المواطنين إلى خدمات التشخيص عن بُعد وكيفية ضمان استدامة هذه الخدمات عن طريق التطوير المستمر للبنية الرقمية وخطوط الإنترنت في كافة مناطق الجمهورية وتوفير التجهيزات الفنية وتأمين الشبكات لجعل نموذج رقمنة خدمات الرعاية الصحية أحد النماذج القابلة للتطبيق بأقصى كفاءة ممكنة في كافة الدول الأفريقية.

كما تناولت الجلسة أيضًا مناقشة الخدمات الصحية ذات الصلة والتي يمكن أن تدعمها تقنيات التشخيص عن بُعد، مثل إدارة المنتجات الطبية ومراقبة جودة الأدوية وتطوير قواعد البيانات وإمكانية تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية عبر الإنترنت لأصحاب الأمراض المزمنة.