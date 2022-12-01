ضبط 350 ألف عبوة وأقراص مخدرة مغشوشة بحوزة صيدلي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظه الغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين بمديرية أمن الغربية وفرع هيئة الدواء المصرية من ضبط 350 ألف عبوة وأقراص مخدرة وأدوية مغشوشة، بحوزة صيدلى بمدينة كفرالزيات،بمحافظة الغربية يقوم بتصنيع أدوية بشرية تهدد حياه المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتصنيع وتعبئة أدوية مخدره جدول غير مصرح بتداولها.

كان محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، قد قاد حملة تفتيشية برئاسة ضمت تموين كفرالزيات ومفتشى الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية، وتم ضبط دكتور صيدلى بمركز كفرالزيات يقوم بتصنيع أدوية بشرية تهدد حياة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتصنيع وتعبئة أدوية مخدره جدول غير مصرح بتداولها وفوراغ للتعبئة بكميات مخالفة وقدرها 350 ألف عبوة وأقراص مواد مخدره وأدوية مغشوشة، وتم ضبط المعدات وآلات التصنيع ومواد خام.

وحرر محضر جنحه بالمخالفة، والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتجرى شئونها.

فى السياق، صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 13 ألف و200 عبوة عصائر منتهية الصلاحية ، داخل مخزن للمواد الغذائية بدائرة مركز طنطا، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، بتمكن حملة من الرقابة التجارية بالمديرية تحت إشرافه، من ضبط مخزن للمواد الغذائية ، وبداخله330 كرتونة عصير بكل كرتونة عدد 40 عبوة ، باجمالي 13200 عبوة منتهية الصلاحية معروضة للبيع لمحلات التجزئة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط ، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها فى تلك الواقعة.