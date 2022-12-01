الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواد غذائية بالمجان لسكان الأسمرات ضمن «حياة كريمة» و«كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

اتحد مبادرتي "حياة كريمة" و" كلنا واحد" للعمل بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن وتقديم لهم كافة سبل الراحة من خلال تنظيم حملات بحي الأسمرات بالمراحل الثلاثة لتوزيع المواد الغذائية، واللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب تنظيم قافلة طبية للكشف والعلاج لسكان الأسمرات ، وأستقبل السكان المبادرة بالطبول والسعادة بعدما شاهدوا الخدمات التى يقدمونها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

الرئيس دائمًا يساعد كل متعثر

فى ذلك السياق أعرب خالد النجار، عن سعادته الكبيرة لما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، إذ قدم العديد من المساعدات لسكان المناطق العشوائية، فجميع القاطنين في الأسمرات تم أنقذهم من أنقاض الأحياء العشوائية الخطرة ومتوسطة الخطورة، وهذا الجميل لازال الجميع يذكره للرئيس؛ لأنه كفل لأطفالهم حياة أمنة بعيدًا عن انهيار المنازل وشبكات الصرف الصحي، منوهًا إلى أن إمدادات الرئيس لم تنقطع عنهم يومًا.

وتابع أن زيارة مبادرتي "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية و"حياة كريمة" لحي الأسمرات كانت بمثابة عيد جديد للسكان، إذ انتشرت الزغاريد في كل الأرجاء، والتهليل والترحاب، معقبًا: الزيارة كانت طوق نجاة جديد من الجوع والفقر والمرض.

أوضح أن الحي لا زال يفتقر للمحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية والمعلبات؛ الأمر الذي حلته مبادرة "كلنا واحد" من خلال صناديق المواد الغذائية التي وزعوها على كل الشقق السكنية بالحي، والتي تكفيهم لشهر كامل، كما وزع المتطوعين الحلوى على الأطفال الصغار الذين استقبلوهم بترحاب كبير "الكل كان فرحان بالزيارة".

واستكمل أن المبادرة الشبابية الرئاسية طرقت كل الشقق السكنية بالمنطقة ووزعت عليهم الكمامات الطبية، وأدوات التعقيم والتطهير، والقفازات التي تساعدهم في مقاومة كورونا: "أغلب السكان كانوا تناسوا كورونا والإجراءات الاحترازية إلا أن المبادرة ذكرتهم بها وطالبتهم بمواصلة الالتزام بها تفاديًا لتفشي الوباء من جديد".

حياة كريمه كلنا واحد الأسمرات المواد الغذائية طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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