الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من السباح المصرى أحمد أسامة بعد تكريمه من الرئيس السيسى

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تكريمه السباح أحمد أسامة

أعرب السبّاح المصري أحمد أسامة، الذى تمكن من عبور بحو المانش عن سعادته لتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف لاسم مصر، مؤكدًا أن تكريم الرئيس السيسى له صباح اليوم يأتى تكليلاً لنجاحه ومجهوده خلال الفترة الماضية بعد تمكّنه من عبور بحر المانش خلال شهر سبمتبر الماضى في محاولة مع عدد من السباحين.

وقال الكابتن خالد شلبى مدرب السباح المصري لـ«الدستور»، إن ما حققه أسامة إنجاز لم تشهده مصر منذ 40 عامًا، لافتًا إلى أن السباح غير مقيّد فى أى نادٍ رياضى ولا لجنة أوليمبية، مضيفًا أن تدريب أسامة استمر قرابة ٣ سنوات: "هناك سباق عالمى سيشارك فيه أسامة العام المقبل ليرفع اسم مصر عاليًا".

وأشار المدرب إلى أن لحظة تكريم الرئيس السيسى لأسامة لا توصف حيث إنها لحظة للتاريخ، موجهًا الشكر للرئيس الذى لا يدخرا جهدا لدعم المتفوقين والمبدعين وكل من يستحقون الدعم".

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