مراسل «القاهرة الإخبارية»: ماكرون تمنى عودة الصداقة مع الولايات المتحدة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للولايات المتحدة الأمريكية، ولقائه بالرئيس جو بايدن.

وقال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، من واشنطن، خلال مداخلة عبر “سكايب” للنشرة الإخبارية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم استقباله استقبالًا حافلًا وفقًا للبروتوكول الرسمي، والذي قلما تقوم به أمريكا، ولكنها الزيارة الثانية لماكرون، والأولى في عهد بايدن، وكان من المفترض أن تكون قبل عامين ولكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن بايدن، تحدث خلال كلمته عن عمق العلاقات بين أمريكا وفرنسا، كما وصفها ماكرون، بأنها علاقة صداقة وتحالف قديمة وأنهما قاتلا جنبًا إلى جنب في نورماندي "شمال فرنسا"، متمنيًا أن يعودا صديقين وهذا يدل على رغبة الطرفين على إعلان التحالف ومحاولة تجاوز الخلافات والوقوف صفًا واحدًا خاصة مع تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وأكد ماكرون خلال كلمته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارتكب خطأً ولكن لا يزال هناك خط مفتوح للتفاوض وهناك رغبة أمريكية فرنسية في مواجهة التمدد الروسي.