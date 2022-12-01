عضو مبادرة «ابدأ»: نفذنا 64 شراكة ونستهدف احتياجات المواطنين

كشف عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة تطوير الصناعة المصرية ابدأ، عن جهود المبادرة وأهدافها في توطين الصناعة المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية dmc، إن المبادرة بدأت منذ 14 شهر والتف حولها المجتمع الصناعي من العمال والمصانع الصغيرة، قائلا: "المجتمعات الصناعية ترى مبادرة ابدأ باب أمل أن المنتج المصري يكون رقم واحد داخليا وينافس عالميا".

وأضاف أنهم حققوا 64 شراكة منذ بداية مبادرة ابدأ، موضحا أن الشركات تمت في مجالات مختلفة تراعي أهداف استراتيجية للشعب المصري، وتستهدف احتياجات المواطن وجذب استثمارات وسد الاحتياجات الاستراتيجية.