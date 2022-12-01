الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو مبادرة «ابدأ»: نفذنا 64 شراكة ونستهدف احتياجات المواطنين

ابدأ
ابدأ

كشف عبد الرحمن عمر، عضو مبادرة تطوير الصناعة المصرية ابدأ، عن جهود المبادرة وأهدافها في توطين الصناعة المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية dmc، إن المبادرة بدأت منذ 14 شهر والتف حولها المجتمع الصناعي من العمال والمصانع الصغيرة، قائلا: "المجتمعات الصناعية ترى مبادرة ابدأ باب أمل أن المنتج المصري يكون رقم واحد داخليا وينافس عالميا".

وأضاف أنهم حققوا 64 شراكة منذ بداية مبادرة ابدأ، موضحا أن الشركات تمت في مجالات مختلفة تراعي أهداف استراتيجية للشعب المصري، وتستهدف احتياجات المواطن وجذب استثمارات وسد الاحتياجات الاستراتيجية.

مواد متعلقة

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة

استشاري تخطيط عمراني يوضح استراتيجية الدولة في بناء المدن الجديدة

أحد الناشئين للرئيس: «عايز أبقى زى محمد صلاح».. والسيسى: «وأحسن كمان»

السيسى لبراعم شربين: «عايزين تصعدوا كأس العالم لازم نكون على قلب رجل واحد»

السيسى لبراعم نادى شربين: «اللياقة البدنية هتخليك لاعب ملكش حل» (فيديو)

خبير اقتصادى: ما تم إنجازه فى المنصورة الجديدة أمر يفوق الأحلام

ماكرون: علينا العمل معًا لخلق مستقبل مزدهر لأبنائنا

أستاذ اقتصاد سياسى يكشف عوائد السياحة العلاجية من مدينة المنصورة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس نادى شربين: زيارة الرئيس السيسى لا تنسى وتُعد عيدًا قوميًا

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

بعد ارتفاعه بعدة شركات.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

إصابة 13 شخصًا جراء انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

ضبط 350 ألف عبوة وأقراص مخدرة مغشوشة بحوزة صيدلي بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى