علاء الزهيري: مصر نجحت في تنظيم قمة المناخ ووثيقة للتأمين على السيارات الكهربائية

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن مشاركة الاتحاد المصرى للتأمين خلال قمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ يكشف حجم الدور الذى يلعبه قطاع التأمين في مصر.

أضاف رئيس الاتحاد، لـ"الدستور"، أنه تم الإعلان عن الانتهاء من أول وثيقة للتأمين علي السيارات الكهربائية في مصر في إطار العمل علي التنمية المستدامة ودعم الصناعات التي تكون صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستقبل للسيارات الكهربائية حيث يتجه العالم الي هذا النوع من السيارات، إضافة إلى توجه الدولة المصرية للعمل على دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأوضح أن قطاع التأمين في مصر دائما ما يواكب المستجدات لذا تم العمل علي الانتهاء من وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية، مؤكدًا دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم صناعة التأمين في مصر وفقا للاستراتيجية الموضوعة حتى عام 2026 من أجل تحقيق ١٠٠ مليار جنيه أقساط من قطاع التأمين في مصر وهو يجعل القطاع جاذب للاستثمار.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الي أنه سيتم العمل علي دعم منظومة النقل الاليكتروني في إطار الحد من مخاطر المناخ في النقل في مصر، مؤكدًا أن الاتحاد المصرى دائما ما يدعم شركات التأمين ويعمل على التغلب على العراقيل التي تواجهها في إطار تنمية وتطوير صناعة التأمين في مصر والعمل على زيادة الأقساط بها.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الي أن مصر نجحت ببراعة في تنظيم قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حيث كانت رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار وتستطيع تنظيم الفعاليات الكبرى الهامة واستضافة العالم لديها مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.