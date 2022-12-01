الكرملين: خروج روسيا يُفقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جدواها

ذكر الكرملين، اليوم الخميس، أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستفقد جدواها إذا خرجت روسيا منها، حسبما افادت وسائل إعلام محلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يزال يواصل فرض الحرب على كييف، وهو ما يؤدي فقط إلى تعقيد الوضع.

ووفقا لما نقلته وكالة “تاس” الروسية، فقد قال المسئول الروسي تعليقًا على كلمات الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن أوكرانيا بحاجة الآن إلى التفكير في الحفاظ على كيان الدولة بدلًا من مساعي الانضمام للحلف.

في سياق آخر، صرح “بيسكوف” بأن المحققين الروس يعملون يوميا لتسجيل جميع الجرائم التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت منذ عام 2014، فيما أكد أن المحاكم التي اقترحها عدد من الدول الغربية للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا بلا أي شرعية.

روسيا تدين قرارًا ألمانيًا ضدها: تحاول تبييض ماضيها النازي

وقالت روسيا، اليوم الخميس، إن تحرك البرلمان الألماني للاعتراف بمجاعة حدثت في عامي 1932 و1933 في أوكرانيا باعتبارها إبادة جماعية فرضها الاتحاد السوفيتي، يمثل استفزازًا معاديًا لروسيا ومحاولة من ألمانيا لتبييض ماضيها النازي.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالقرار الذي أصدره المشرعون الألمان، أمس الأربعاء، يعترف بأن موت ملايين الأوكرانيين جوعًا، فيما يعرف باسم هولودومور، هو إبادة جماعية.

ورحب الكرملين، الاثنين، بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا وفقا لما نقلته سكاي نيوز منذ قليل.

وأعلن البابا فرنسيس، أن الفاتيكان مستعد لفعل أى شيء ممكن للتوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ودعا في تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، جميع الأطراف إلى عدم الاستسلام.

وتابع البابا فرنسيس، يجب على الجميع الالتزام بنزع سلاح القلوب، بدءا من قلوبهم، ثم نزع فتيل العنف ونزع سلاحه"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن الصحيفة الإيطالية.

وقال البابا فرنسيس "يجب علينا جميعا أن نكون مسالمين، الرغبة في السلام، وليس مجرد هدنة قد تؤدي فقط إلى إعادة التسلح السلام الحقيقي الذي هو ثمرة الحوار".