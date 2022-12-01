السيسى: البعض طلب منى تقليل حجم المشروعات إذن كيف يمكن توفير الدعم لـ5 ملايين أسرة؟

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى وجود تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه فى المدن الساحلية الجديدة، مشددًا على تنفيذ هذه المدن العمرانية الجديدة وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة خلال كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء، وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة، بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة.

وأضاف أن الدولة تفكر منذ زمن فى حل المشكلات والتحديات التى تواجهها فى مجال المياه، لافتًا إلى إنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر فى بورسعيد والجلالة والمدن الساحلية الجديدة، وغيرها الكثير.

إنفاق مليارات لحماية سكان الدلتا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه عندما نعمل كدولة فى مشروع، يكون هناك تصور شامل للمسار الذى نعمل عليه، وهناك الكثير من الناس يعتقدون أن الاهتمام يكون بشكل المدينة فقط، وهذا ليس خطأ، لكن نحن نعمل بشكل مخطط متكامل لتحقيق الكثير من المطالب التى تحتاجها الدولة، ومنها حماية الشواطئ.

وأضاف الرئيس: «الشواطئ المصرية- خاصة فى منطقة الدلتا- منخفضة، وهى معرضة، فى حال ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى مخاطر محتملة خلال الخمسين سنة المقبلة، لذا جاء مشروع حماية الشواطئ المصرية».

وبيّن أن المشروع له مساران، الأول يتمثل فى إقامة حاجز مياه تكون تكلفته ملايين الجنيهات، أو اللجوء إلى إجراء واحد يحقق مجموعة من الأهداف، وذلك من خلال إقامة شاطئ ارتفاعه متر، ثم طريق ارتفاعه متر آخر.

وقال الرئيس السيسى: «نحن نتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الخمسين سنة المقبلة على امتداد ٢٠٠ أو ٣٠٠ كيلومتر حواجز تكلفنا عشرات أو مئات المليارات من الجنيهات أو الدولارات من أجل حماية شواطئنا، والسكان الموجودين فى منطقة الدلتا».

ونبه إلى أهمية الصبر والعمل فى المرحلة الراهنة التى سترى نتائجها النور مستقبلًا من أجل شباب مصر، لأن الاحتمال البديل هو أن نترك الأمور إلى ما هى عليه، بما يعنى ضياع الدولة.

وأعاد التنبيه إلى أهمية ضبط النمو السكانى مقارنة بالموارد المتاحة للدولة، قائلًا: «مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والمواطنون لا بد أن يكونوا معًا من أجل ضبط النمو السكانى».

وتساءل: «هل يرضى الله الصور التى نراها من زحام شديد للمبانى فى العديد من المناطق، وبعضها غير مسكون، ما يدل على أن هذه الوحدات السكنية الفارغة تزيد عن الطلب اللازم؟».

وقال الرئيس السيسى إن إنشاء محطة تحلية المياه الموجودة فى مدينة المنصورة الجديدة يأتى فى إطار خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط، بحيث تكون فى النهاية مياه النيل مخصصة للاستخدام داخل محافظات الجمهورية غير الساحلية لمواجهة معدلات النمو السكانى المحتملة خلال الخمسين عامًا المقبلة.

ونبه الرئيس إلى تراجع معدل نصيب الفرد من المياه سنويًا فى مصر إلى ٥٠٠ متر مكعب فقط، مشيرًا إلى الحاجة لضبط معدلات النمو السكانى لمقابلة النمو المحتمل فى الطلب على المياه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «إننا نسير وفق خطة دولة وتصورات الخبراء والعلماء المختصين، وهذا التصور ليس وليد اللحظة، وإنما كان موجودًا فى السابق والدولة تفكر فيه، لكن الظروف لم تكن تسمح بتنفيذه».

وأشار الرئيس إلى أن المدن الساحلية الجديدة بها محطات تحلية مياه تكلفتها كبيرة، لافتًا إلى أن مدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والجلالة بها محطات تحلية، كل منها بقدرة ١٥٠ ألف متر مكعب يوميًا.

ووجه الرئيس حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا إن «هناك حاجة لمناقشة هذه الموضوعات المهمة خلال جلسات مجلس الوزراء، من أجل تشكيل حالة فهم ووعى حقيقية لدى المواطنين».

وأضاف: «عندما يتم الحديث عن الخطورة الكبيرة للمعدلات المرتفعة للنمو السكانى على مصر، فهذا ليس للترهيب»، موجهًا حديثه لكل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الدينية: «هل يرضى الله ما وصلنا إليه الآن فى مدن الدلتا، التى كانت تشهد منذ ١٠٠ عام تقدمًا وازدهارًا عمرانيًا أفضل مما وصلنا إليه الآن، وهذا بسبب النمو السكانى الكبير؟».

وأجاب الرئيس مشددًا على ضرورة معرفة الأسباب التى أوصلتنا إلى هذا الوضع حاليًا، حتى لا يتم اتهام الدولة بأنها غائبة عن المشهد، مع ضرورة العمل بشكل جماعى ومتكامل بين المؤسسات كافة لحل هذه المشكلة من أجل مصر، التى يجب أن نهتم بها وأن يعمل الجميع من أجلها.

5 آلاف شركة تعمل فى المشروعات القومية بمتوسط 1000 عامل

نبه الرئيس السيسى، إلى أن النمو السكانى يُقاس وفقًا للموارد المتاحة لدى الدولة، وهل هى مناسبة أم لا، وذلك وفقًا لـ٣ مسارات واحتمالات، أولها أن تكون نسبة النمو السكانى أكبر من الإمكانات المتاحة، ما يخلق حالة العوز، والثانى أن يتساوى النمو السكانى مع الموارد المتاحة، والثالث أن تكون الموارد المتاحة أكبر من معدلات النمو السكانى، وهذا يعطى إحساسًا بالرفاهية.

وشدد الرئيس على أن «الدعاء إلى الله دون العمل أمر غير مقبول»، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتلاحم جميع المؤسسات فى الدولة بشكل كامل من أجل النهوض والعمل والتعاون فى تنفيذ مشروعات تطوير الدولة.

وقال الرئيس إن العمارات السكنية على الطريق الدائرى فى القاهرة الكبرى فقدت قيمتها المادية بعدم شغل وحداتها بالسكان، مشيرًا إلى أن تكلفة العمارة السكنية الواحدة التى تشمل ١٠ طوابق تبلغ ٣ ملايين جنيه، فى حين لو تم توجيه هذا المبلغ فى استثمار يدر عائدًا فى المستقبل، كان أفضل من تجميد هذه الأموال فى عمارة سكنية غير مأهولة.

وأضاف أن بعض العمارات المطلة على الطريق الدائرى ليس فيها سوى ساكن أو اثنين، وباقى الوحدات خالية؛ ما يدل على أن حجم المعروض من الوحدات السكنية أكبر من الطلب عليه.

وشدد الرئيس على أن الجهد الذى تبذله الدولة المصرية هو جهد مخلص وأمين ومبدع، ويتم بمنتهى القوة التى أعطاها الله لنا من أجل تحقيق التنمية للشعب، مشيرًا إلى أن «البعض طلب منى تقليل حجم المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا».

وأضاف: «حجم الشركات العاملة فى الدولة المصرية فى مشروعات محددة- وأنا لا أتحدث عن القطاع الخاص ولكن أتحدث عن القطاع الذى تنفذه الدولة- لا يقل عن ٤ أو ٥ آلاف شركة، بمتوسط ألف عامل، وهناك شركات تضم نحو ٧٠ ألف عامل، ولكنى أتحدث عن المتوسط فقط، ما يعنى أن هناك نحو ٤ أو ٥ ملايين إنسان، بواقع ٥ ملايين أسرة تستفيد من هذه المشروعات».

وتساءل الرئيس: «فى حالة تقليل حجم المشروعات الحالية، كيف يمكن للدولة المصرية الوصول إلى ٥ ملايين أسرة وتوفير الدعم لهم؟ هل أعطيهم من برنامجى تكافل وكرامة، أم أوفر لهم فرص عمل فى مشروعات لبناء البلد؟»، مشددًا على ضرورة أن تقدم الحكومة والوزراء المعنيون شرحًا وافيا لكل الأمور التى تهم المواطن، لأن قوتنا فى فهمنا.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت فى عام ٢٠١٠ إجراء مخططات عمرانية لمعظم مدن إقليم الدلتا، داعيًا الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على مخططات الدولة فى كل المجالات، وليس فقط فى المجال الزراعى، أو شبكة الطرق والنقل.

واختتم بقوله: «فى السابق كانت هناك أحلام ومخططات للتنفيذ، لكن لم تتح الفرصة لتنفيذها؛ نظرًا لأن الظروف حالت دون ذلك، ولكننا سوف نواصل العمل من أجل تحقيقها».