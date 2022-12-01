الرئيس السيسى يكرم قادة معهد الأورام بالمنصورة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، قادة مركز الأورام جامعة المنصورة خلال فعاليات افتتاح المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية.

كان الرئيس السيسي قد افتتح صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدي قري مبادرة حياة كريمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا.