الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، من بينهم السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما يجرى في الوقت الحالي عمليات فتح الطريق مجددا لتسيير حركة المرور التى توقفت قرابة أكثر من ساعة بسبب الحادث.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على بداية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة عربات الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين والحفاظ بقدر الإمكان على ارواح الركاب.

وبالمعاينة تبين انقلاب ميكروباص به مجموعة من الركاب على الطريق نتيجة السير بسرعة عالية، بما نتج عنه عدم اتزان وتجاوز الجانب الآخر ليصطدم بميكروباص آخر و ينقلب ما أسفر عن وقوع ضحايا.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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