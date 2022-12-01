الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة ومصنع بالجيزة

لحوم
لحوم

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 6 أطنان لحوم مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بالجيزة.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المديرين المسئولين عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ومصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما كمية قدرها 6 طن لحوم مجمدة – مصنعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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