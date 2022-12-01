أحد الناشئين للرئيس: «عايز أبقى زى محمد صلاح».. والسيسى: «وأحسن كمان»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وكان في استقبال الرئيس السيسي في ملعب نادي شربين الرياضي، الكابتن أحمد الكأس، لاعب منتخب مصر السابق، وشرح للرئيس السيسي عن مبادرة كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضية من جيل مصر الصاعد تحت سن 14 سنة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقام الرئيس السيسي بكتابة رسالة تهنئة على كرة قدم لأحد البراعم بمناسبة عيد ميلاده قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، ابني يوسف كل سنة وانت طيب، عبدالفتاح السيسي الأول من ديسمبر 2022".

ووجه اللاعب يوسف رسالة للرئيس قائلاً: "هو أن ممكن ابقى في يوم من الأيام زي محمد صلاح"، ليعقب الرئيس قائلاً: "إن شاء الله، وأحسن كمان، بس زي ما أنت بتشوف الصورة النهائية، شوف محمد صلاح عمل وتعب إزاي في حياته، مفيش حاجة بالساهل ولا ببلاش، عايز تبقي بطل تتمرن كتير، عشان تبقى رقم عظيم في اللعبة تقوي نفسك، المهارات هكتسبها في اللعبة هنا ولكن بناء جسم قوي".

