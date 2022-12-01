الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال لقائه بيدرسون.. شكرى يؤكد ضرورة الحل السياسى للأزمة فى سوريا

شكري وبيدرسون
شكري وبيدرسون

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية.

وأكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن المبعوث الأممي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى شكري بمناسبة نجاح مؤتمر المناخ COP 27، مثنياً على قدرة مصر على إدارة المفاوضات الخاصة بالمناخ بالحيادية والمهنية التي أدت إلى خروج نتائجه بتوافق الآراء.

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وتناول الجانبان، بشكل مفصل، التطورات على الساحة السورية، حيث أطلع بيدرسون، وزير الخارجية، على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا، والمتمثلة في ضرورة الدفع بالحل السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحقيق تقدم في العملية السياسية، فضلاً عن رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

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وناقش شكري والمبعوث الأممي التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول سبل دعم الحل السياسي للأزمة السورية، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل للمبعوث الأممي في أداء المهام الموكلة إليه.

سوريا مصر إيطاليا الحل السياسي سامح شكري

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وائل لطفي

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