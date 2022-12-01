السيسى لبراعم نادى شربين: «اللياقة البدنية هتخليك لاعب ملكش حل» (فيديو)

تفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية الحصص في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وكان في استقبال الرئيس السيسي في ملعب نادي شربين الرياضي، الكابتن أحمد الكأس، لاعب منتخب مصر السابق، وشرح للرئيس السيسي عن مبادرة كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب الرياضية من جيل مصر الصاعد تحت سن 14 سنة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال الجولة التفقدية قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للبراعم الصاعدة: "كل دول محمد صلاح، أنا سعيد إن انتوا كده، بس عايز أقولكم على حاجة طبعاً المهارات مفيش كلام هي الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة، والقدرة البدنية القوية جداً هتخليك لو عندك مهارات كويسة جداً لاعب ملكش حل".

