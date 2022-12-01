الشيتانى: الدولة أنفقت ملايين الجنيهات للتوعية حول مخاطر الزيادة السكانية

قال عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن مصر خلال فترة أواخر الثمانينيات والتسعينيات، أنفقت ملايين الجنيهات للتوعية حول مخاطر الزيادة السكانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال هذه الفترة تم توفير وسائل تنظيم الأسرة ونشر وحدات التنظيم بالقرى والمحافظات، وأتت الحملة بنتائجها، مؤكدًا أن المشكلة في المجتمع لأن لديه رغبة في الطفل الثالث كأنه إرث ويفضل الطفل الذكر.

وتابع أنها كلها موروثات وأنه كلما زادت معدلات الفقر كلما كثر الإنجاب، مشيرًا إلى أن الوعي مطلوب في كل المجالات، ولابد أن نقدم معه نماذج جيدة، لأن تنظيم الأسرة قرار ومن يحصل على تعليم جيد يأخذ قرار التنظيم، أما الأمي والفقير يأخذ قراره وهو مرتبك، لذلك لا بد من القضاء على الأمية.

وأكد أن دور المجتمع مهم جدًا ومؤثر لأن الشعب المصري يتأثر ولا بد أن تتم توعيتهم من خلال الدراما، وتقديم نماذج توضح الفرق بين الأسرة الصغيرة والكبيرة، وكذلك الخطاب الديني.