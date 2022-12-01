مصيلحى: افتتاح مدينة المنصورة شريان جديد للحياة ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة

قال كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد بأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة التى تعد من أولى مدن الجيل الرابع، هو شريان جديد للحياة وضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية التى تقوم على تنفيذها منذ سنوات تحت قياده الرئيس.

وأكد مصيلحي، أن الدولة المصرية قامت خلال السنوات السابقة بإعادة رسم الخريطة العمرانية؛ بما يتضمن القضاء على العشوائيات وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، وتخلق مزيدا من فرص العمل للشباب، مضيفا أن المدن الجديدة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى من ضمن بنودها الحد من تغير المناخ، فأنشئت على أساس أنها تتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن ما يحدث وتقوم به القيادة السياسية حالية هي إحياء ونهوض بمصر وإحداث نقلة حضارية وطفرة شاملة في مختلف القطاعات الهامة في محافظات الجمهورية المختلفة، وهو ما يؤكد سعي القيادة السياسية لتوفير سكن آمن لكل المصريين ومساعيه لتوفير حياة أفضل للشعب المصري.

في سياق آخر، قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن التخطيط العمراني الجديد الذي انتهجته القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هو أساس العمران والتنمية المستدامة المعروف عالميًا ويرتبط به نشاطات كثيرة تخدم المجتمع المحيط.

وأضاف فهمي، في بيان له، الخميس، أن الإنجازات في البنية التحتية تفتح آفاقا جديدة للاستثمارات والمصانع والعمالة وتوفير فرص العمل وفتح باب رزق أمام كل الأسر المصرية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعد وتقدم خدمات ترفع من الاقتصاد الوطني المحلي وتساعد في تنمية دخل تلك الأسر.

وأوضح عضو الشيوخ أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء، حلقة ضمن سلسلة الإنجازات في التطور العمراني لتخفيف الحمل عن الشريط الأخضر المكتظ بالسكان وإعادة تشكيل ورسم الخريطة العمرانية المصرية القديمة المعتمدة على العواصم القديمة وتوفير حياة كريمة في المدن الذكية والخضراء الجديدة.