تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى لمدينة المنصورة الجديدة (فيديو)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة، والتى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وخلال شرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، تفاصيل مدينة المنصورة الجديدة وأهميتها، أطلق الرئيس السيسي عدد من التصريحات، كان من أبرزها ما يلي:

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المنصورة الجديدة

أكد الرئيس السيسي، أن الدولة تعمل من خلال "تصور شامل" يحقق مجموعة من الأهداف، موضحًا أن المدن الجديدة الهدف منها استيعاب الزيادة السكانية، منوها أن الدولة قامت خلال بناء المدن الجديدة بإنشاء أيضًا محطات تحلية المياه.

وحول خطة الدولة في بناء محطات تحلية المياه، شدد الرئيس على أن التفكير فى محطات تحلية المياه ليس وليد اللحظة لكن الظروف حالت دون تنفيذها في السابق، منوها أن مدن العلمين والجلالة وبورسعيد الجديدة بها محطات لتحلية المياه.

تحدث الرئيس أيضًا على هامش افتتاح مدينة المنصورة على مشروعات الطرق، وأكد أن جهود الدولة للبناء والتنمية تهدف لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وتابع: "الناس اللي بتتكلم عن شبكة الطرق والكباري الجديدة، بقولهم الدولة لو معملتش كده يبقى بنظلم الأجيال الجديدة القادمة وهنبقي بنضيّع البلد".

وأضاف أن حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة للدولة لا تقل عن 5000 شركة، يعمل بها حوالي 5 ملايين عامل في كل الوظائف.

وحول المشروعات الجديدة، قال: "المشروعات دي مش زيادة فلوس معانا، لكنها أمور حتمية. لازم نعمل كده ولو معملناش كده يبقى قصرنا في الحاضر والمستقبل".

مشاركة شريف منير في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

شارك الفنان شريف منير، في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، من خلال إعلان صوتي له، معربًا عن فخره بهذه المشاركة.

وقال خلال مشاركته بافتتاحية مدينة المنصورة الجديدة: "مش هنتكلم تاني عن الإنجازات، في حاجات اتعملت في لمح البصر، بنام وأقوم ألاقي الدنيا اتغيرت، أروح مشوار وأرجع ألاقي الدنيا اتغيرت".

وأضاف: "عملت إعلان عن المنصورة الجديدة من سنتين ونص أنا معرفش كل الكلام ده حصل إمتى، إحنا عملنا في سنتين ونص إنجازات عجز عنها العالم كله".

تألق نجوم "الدوم" فى افتتاح "المنصورة الجديدة"

تألق نجوم برنامج "الدوم" في الغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، وذلك خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

وغنت أسماء الجمل، أغنية "دايمًا منصورة يابلدي"، فيما أدى أسامة عطية أغنية "اللي شايفه خيال"، وشدت نادين العمروسي "فيها حاجة حلوة"، وآلاء أيوب غنت "ياحبيبتي يا مصر".

تكريم الرئيس السيسى لعدد من النماذج المضيئة في مدينة المنصورة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من النماذج المضيئة من محافظة الدقهلية على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.

وكان من بين المكرمين الطالب أحمد أسامة محمد محمد علي، والدكتور حسام الدين علي شرف، وإيمان عيد سلامة محمد، وجومانا مسعد أحمد، وجوفاني أسامة وليم، ودكتورة رانا حامد عبد الواحد، والمهندسة لميس محمد محمد معوض، ومحمد عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور وليد النحاس.

ختام افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وفي ختام الافتتاح، أكد الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية تسعى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال «ابدأ»، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تخطى الأزمات بتكاتف شعبها ومؤسساتها.

وقال: "الشعب المصرى يثبت كل يوم عبقريته الوطنية، ويجب أن نفكر ونعمل ويبقى عندنا حلم.. الدنيا هتتغير خالص".