شملت التطورات فى ليبيا.. مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وإيطاليا

استقبل وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تاياني"، اليوم الخميس، سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية للعاصمة الإيطالية؛ للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.

وأشار السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين عقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً فور وصول شكري إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة على مأدبة غذاء أُقيمت على شرف الوزير المصري.

ملفات المباحثات بين شكري وتاياني

وكشف المتحدث الرسمي أن وزيري الخارجية تناولا بشكل موسع سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في السوق المصرية.

وتطرقت المحادثات إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية.

وحرص شكري على استعراض الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا، واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.

واتفقا الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والإيطالي.

شكري ونظيره الإيطالي