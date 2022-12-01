استشاري تخطيط عمراني يوضح استراتيجية الدولة في بناء المدن الجديدة

كشف الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، عن استراتيجية الدولة في بناء المدن الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم، والمُذاع عبر فضائية "Extra news"، مساء اليوم الأربعاء، إن استراتيجية الدولة في بناء المدن الجديدة هو تواجد عمران جيد ومناسب لأي إنسان موجود على وجه الأرض.

وأضاف أن اهتمام مصر ببناء المدن الجديدة يأتي من اهتمامها بالمواطن المصري، بجانب تطور الحادث التكنولوجي والذي يستلزم مدناً جديدة تستخدم التكنولوجيا بشكل أوسع وتحاول أن توفر في الطاقة وتستثمر في العنصر البشري.

وأشار إلى توفير كافة الخدمات التي ترفع من كفاءة هذه المدن وتزود المواطن بالعناصر الخاصة بجودة الحياة، وتوفير احتياجات الإنسان بعناصر أخرى مضافة لجودة الحياة، لذلك أغلب المدن الجديدة بها كافة الوسائل لتوفير كافة الخدمات التي لا تؤثر علي البيئة وتقلل من مخاطر الحياة.