خبير اقتصادى: ما تم إنجازه فى المنصورة الجديدة أمر يفوق الأحلام

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن ما تم إنجازه في المنصورة الجديدة أمر يفوق الأحلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم، والمُذاع عبر فضائية "Extra news"، مساء اليوم الخميس، أن مدينة المنصورة الجديدة محطة جديدة من محطات تحقيق الأحلام.

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة حلم قديم وكبير لأهل المنطقة منذ خمسينات وستينات القرن الماضي ولكنه لم يتحقق، واليوم الحلم يتحقق ليس بصورة طبيعية، وإنما طبقاً لآليات المستقبل بمدينة جديدة من الجيل الرابع بها كافة الخدمات.

وأكد أن هذه المدينة يمكن من خلالها تحقيق تطلعات المواطنين والامتداد المهم الذي كان مطلوباً في هذه المنطقة لتخفيف الكثافات في مدينة المنصورة القديمة، موضحاً أن هذا البناء الضخم والإنفاق الكبير ذهب إلى مصريين قاموا بالعمل في إنشاء هذه المدينة.

