الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

ارشيفية
ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبدالرحمن،  نائب رئيس مجلس الدولة.

جاء هذا وفقًا للقرار رقم 581 لسنة 2022 رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68 ق تأديب بجلسة 26 أكتوبر لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل، يُعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبدالرحمن – نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى وزير العدل تنفيذه.

قرار جمهورى مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفى محمود الجريدة الرسمية

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