الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة طبية لخدمة القادرون باختلاف فى الإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

انطلقت، الخميس، بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات القناة (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد)، التي تستمر في تقديم خدماتها الطبية على مدى يومين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بذوي الهمم ودعمهم الحصول على حقوقهم كاملة، وأن لهم الدعم الكامل من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

كان ذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، والدكتورة ريم صالح مساعد وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.

وبتمويل البنك الأهلي، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري مع مؤسسة مصر الخير كذراع تنفيذية، واستمرارًا لدورهم وجهودهم في خدمة القادرون باختلاف وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم.

وتقدم القافلة الطبية للقادرون باختلاف بتمويل البنك الأهلي المصري، وبتنفيذ كامل من مؤسسة مصر الخير بمحافظات القناة، وشملت تقديم خدمات طبية والكشف الطبي (باطنة – عظام – قلب - أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة - مخ وأعصاب ونفسية - رمد - سمعات طبية -أطراف صناعية - كراسي متحركة) وتضم  مجموعة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع حالات ذوي القدرات الخاصة.

والقافلة الطبية مستمرة على مدار يومي ١، و٢ ديسمبر الجاري وشملت أيضًا تنفيذ فقرات ترفيهية كالرسم والتلوين وعرائس متحركة وحكايات أطفال.

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