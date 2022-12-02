رئيس جامعة الأزهر يتفقد مركز اللغات ويؤكد: تجسيد حقيقى لحلم الإمام الأكبر

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بفكرة إنشاء مركز للغات بجامعة الأزهر والتي كانت الحلم الحقيقي لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن مركز اللغات تأسس وقت أن كان فضيلته رئيسًا لجامعة الأزهر خلال الفترة من 2003 وحتى 2010م.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بما شاهده من خريجي مركز اللغات، الذين نعدهم نماذج مضيئة ومشرفة في جامعة الأزهر يجيدون اللغات الأجنبية بطلاقة ملتزمين بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل الذي هو منهج الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة الأزهر لجان الاختبار الدولي لطلاب الجامعة في مجال اللغة الفرنسية، والذي يقام في إطار برنامج التعاون بين معهد الدومنيكان للدراسات الشرقية وبعثة الاتحاد الأوروبي والأزهر الشريف، والذي ينفذه المعهد الفرنسي بمصر (التابع للسفارة الفرنسية).

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، لجان الامتحانات في مقر مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية لطلاب المركز وطالبات كلية الدراسات الإنسانية قسم اللغة الفرنسية والترجمة الفورية وطلاب كلية اللغات والترجمة بالقاهرة قسم اللغة الفرنسية بشعبتيه.

والتقى خلال الزيارة الدكتورة منى صبري مدير مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية، إضافة إلى رئيس لجنة الإمتحان الممثلة للجانب الفرنسي الأستاذة فاتن محمد ومساعدها السيد شاكر روحي، اللذين قدما الشكر للأزهر الشريف جامعا وجامعة على حسن الاستقبال والتنظيم، وأعربا عن سعادتهما بهذا التعاون المثمر، كما ثمن فضيلته التجربة، وأعرب عن دعمه الكامل للمركز الذي يخدم طلاب الجامعة، مؤكدا على أهمية تعلم اللغات؛ لدعم الحوار والانفتاح على الآخر والتعريف بالذات؛ دعمًا لإرساء السلام بين البشر كما دعى ديننا الحنيف.

وخلال تفقده لجان الامتحان شجع فضيلته الطلاب ووعدهم بحضور حفل تسليمهم شهادات النجاح بإذن الله؛ هذه الشهادات التي تعد خطوة على طريق تحقيق حلم فضيلة الإمام الأكبر - مؤسس وصاحب فكرة إنشاء مراكز الأزهر للغات - لتكوين جيل جديد من شباب الباحثين المستنيرين القادرين على حمل شعلة مؤسسة الأزهر ورسالة الوسطية والعلم والسلام.