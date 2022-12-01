اتهامات ضمنية لروسيا.. هل تنجح إسبانيا فى حل لغز الرسائل المفخخة؟

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، عن إن "ظرفًا يحتوي على مواد نارية" موجها إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تم "كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة" في 24 نوفمبر.

وأضافت في بيان لها، أن هذا الظرف ومحتواه مشابهان للرسالة التي تلقتها سفارة أوكرانيا أمس الأربعاء.

وكشفت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، عن نتيجة فحص تلك الرسائل المفخخة، حيث تبين أنها "مماثلة" لتلك التي انفجرت في سفارة أوكرانيا التي تم ضبطها في إسبانيا، بينها اثنتان أرسلتا إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع.

وأرسلت رسائل أخرى أيضا إلى سفارة الولايات المتحدة في إسبانيا وإلى شركة تصنيع قاذفات قنابل يدوية تلقتها كييف من مدريد مع بداية الغزو الروسي.

وأصيب المكلف بالشئون الأمنية في سفارة أوكرانيا بمدريد، بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح رسالة مفخخة كانت موجهة إلى السفير.

وتابعت وزارة الداخلية أن رسائل أخرى "بالمواصفت نفسها" تم ضبطها مساء أمس الأربعاء في شركة لتصنيع السلاح في سرقسطة (شمال شرق)، ثم اليوم الخميس في قاعدة عسكرية كبيرة قرب مدريد وفي سفارة الولايات المتحدة.

والشركة المذكورة "اينستالازا" تصنع خصوصًا قاذفات قنابل يدوية أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي في فبراير.

أما قاعدة توريخون فتستخدم خصوصا لسفر أعضاء الحكومة الإسبانية في طائرات رسمية. وتم منها أيضًا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

أرسلت من داخل إسبانيا

قال وزير الدولة الإسباني لشئون الأمن رافاييل بيريز، إن المؤشرات الأولى تفيد أن هذه الرسائل أرسلت من داخل إسبانيا.

ووجه السفير الأوكراني في إسبانيا سيرهي بوهوريلتسيف، اتهامًا ضمنيًا إلى روسيا في قضية الرسالة المفخخة وقال "نعلم جيدًا الوسائل الإرهابية للبلد المعتدي".

وفي تغريدة نشرت اليوم الخميس، نددت السفارة الروسية في إسبانيا بهذه الرسائل المفخخة.

وكتبت "إزاء المعلومات عن رزم مفخخة أرسلت إلى سفارة أوكرانيا في إسبانيا وإلى كيانات إسبانية رسمية، نعلن أن أي تهديد أو عمل إرهابي يستدعي الإدانة الكاملة".