أستاذ اقتصاد سياسى يكشف عوائد السياحة العلاجية من مدينة المنصورة الجديدة

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن جانب السياحة العلاجية تم الاهتمام به عند إنشاء مدينة المنصورة الجديدة واحتوائها على الفنادق السياحية التي تخدم هذا الجانب تحديدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "Extra news"، مساء اليوم الخميس، أن هذا سيعزز من دعم الاقتصاد المصري ككل بما يجذبه من عملات أجنبية.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات المصري في مجالي التعليم والصحة والمجالات كلها تقدم للأجانب عندما يزورون مصر، ومن ثم فإننا أمام جامعة المنصورة الأهلية في التعليم ومستشفيات المنصورة في قطاع الصحة.

وأكد أن كل هذه الخدمات ستعمل على جذب السائحين من كافة بقاع العالم، موضحاً أن ذلك يعمل على تكامل مع كثير من المنشآت الخدمية التي تجذب السائح لكي يضاف ملمح جديد إلى محاور السياحة المصرية التي لا تقتصر على سياحة الترفيه، ولكن تضم كافة أنواع وقطاع السياحة والتي منها السياحة من أجل العلاج.