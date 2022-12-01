رئيس «القوى العاملة» بالبرلمان: المنصورة الجديدة أحد أهم شرايين التنمية فى ساحل مصر

أشاد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المشروعات القومية الكبرى، والمدن الجديدة والتي ظهرت في باكورة افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، التي تعتبر نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة، وأحد أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وامتدادا لمدينة المنصورة التاريخية، كما تعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشروعات والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة، والتي تحمل شعار "الجمهورية الجديدة".

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه بالنظر إلى المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، التي يفتتحها الرئيس السيسي، نلحظ أنها تستهدف حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، وتستوعب أي زيادات سكانية، وتتيح فرص عمل وفرص حياة وفك حالة الازدحام عن العاصمة الأم، مشيرًا إلى أن هذا النموذج ينفذ في كل محافظات الجمهورية، بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة، التي تعظم وتحسن الحياة المعيشية للمواطن.

وأشار عبدالفضيل إلى أن مدينة المنصورة الجديدة التي تم تدشينها بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، تربعت على عرش المدن الساحلية المصرية الرائعة بل إنها تربعت على عرش المدن الساحلية، كونها مدينة من مدن الجيل الرابع، حيث تعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وقال عبدالفضيل: "لسنا في حاجة إلى التذكير بالحقيقة العلمية البديهية التي تقول إن التنمية كالأواني المستطرقة بمجرد أن تتحقق فى مكان ما أو إقليم بداخل الدولة فإنها ما تلبث أن تتمدد تلقائيًا إلى بقية الأقاليم، وبناءً عليه فإن الهدف من إنشاء تلك المدن الذكية هو توفير تنمية عمرانية تمثل بدورها قبلة جديدة للمواطنين نحو مستقبل أفضل".

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي، مقاليد الحكم في البلاد نحو تنمية عمرانية مستدامة على مستوى المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، من خلال القضاء على المناطق الخطرة غير الآمنة والنهوض بالبنية التحتية في مختلف ربوع المحافظات، وإطلاق مبادرة "سكن كريم"، وجاءت مبادرة "حياة كريمة" تكلل هذه الجهود.