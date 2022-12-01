الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. الفنان محسن محيى الدين ضيف «بالخط العريض» على «الحياة»

بالخط العريض
بالخط العريض

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، مقدمة برنامج "بالخط العريض" والذي يذاع على شاشة الحياة، الفنان محسن محيي الدين، في حلقة خاصة غدا في الثامنة مساء.

ويتحدث الفنان محسن محيي الدين، خلال اللقاء، عن أسباب اعتزاله الفن قبل عودته مؤخرا، مؤكدا «ناس كتير حاولوا يقتحموا حياتنا  سواء بقى من الصوفية والسلف الصالح والإخوان»، ويقول « أنا من رأيي كل ما الست بتظهر مفاتنها كل ما بتوحش وترخص»

ويكشف محسن محيي الدين خلال الحلقة أحد أسباب اعتزاله وزوجته نسرين، للفن خلال حفلة أقامتها شريهان، حيث قال «كنا قاعدين في مكان فيه زيف في المشاعر.. كانوا بيتكلموا عنها بكلام مش مظبوط.. نسرين قالتلي احنا زي الناس دي، قولتلها لأ، قالتلي يلا بينا».

ووجهت الإعلامية إيمان أبوطالب سؤالا لمحسن محيي الدين قالت فيه: «متى تشعر أن فلوس الفن حرام؟»، كما يكشف الأخير «لقيت تليفون مدام ياسمين بتقول تعالوا الشيخ الشعراوي عايز يشوفكم».

كما تطرق محسن محيي الدين خلال اللقاء إلى أزمة الصلاة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي، كما تحدث عن الالتزام قائلا «ليه أنا بسمع كلام المخرج ومش بسمع كلام ربنا».

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة قناة الحياة ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء.

الف الفن السجادة الحمر السجادة الحمراء خاص ربنا برنامج بالخط العريض هرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائى محسن محيي الدين

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