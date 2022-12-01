جولة لممثلى 140 شركة سياحة ألمانية بالقاهرة والغردقه استعدادًا لصيف 2023

استضاف أحد أفخم منتجعات الفنادق بالبحر الآحمر، اليوم الخميس، وفدًا من ممثلى 140 شركة سياحة وسفر ألمانية بالتعاون مع كبرى شركات السياحية العالمية Starway Tourism Awards 2022 & Ferien Touristik وشركة “إيركايرو” إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.

وأعدت شركة السياحة المنظمة للحدث برنامجًا ترفيهيًا وجولة تعريفية قاموا خلالها بزيارة أهم معالم الغردقة والقاهرة ومعالم مصر السياحية والتاريخية، حيث زاروا منطقة الأهرامات والمتحف المصرى بميدان التحرير، في إطار الترويج للمنتج السياحي المصري فى السوق الألمانية التي تعد واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وبما يسهم فى زيادة الرحلات السياحية الوافدة من ألمانيا خلال الموسم الصيفى 2023.

وأكد كامل أبوعلى، رئيس جميعة مستثمرى البحر الأحمر، أن المانيا من أهم الأسواق المصدرة للسياحة للغردقة وأن هذه الجولة التعريفية تجعل الشركات السياحية تتعرف عن قرب على المنتج السياحى المصرى وتزيد من العلاقات الودية المميزة بين الشركات السياحية والمنتجعات فى البحر الأحمر، مما يعود بالإيجاب على السياحة المصرية فى السنوات المقبلة..

وأعرب ممثلو شركات السياحة والسفر الألمانية عن سعادتهم بزيارة الغردقة وسهل حشيش الساحرة، كما أشادوا بالخدمات المقدمة من المنتجع وسحر الغطس والسنوركلينج تحت مياه سهل حشيش وبالجو المشمس تزامنا مع متابعة مباريات كأس العالم بشاشات عملاقة على البحر مباشرة ..

جدير بالذكر أن السوق الألمانية تأتي قى مقدمه الأسواق السياحية الوافدة إلى البحر الأحمر كما أنه من المقرر أن تقوم شركة “إير كايرو” بزيادة رحلاتها إلى ما يقرب من نحو 82 رحلة أسبوعيا، وذلك للربط بين مطاري الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولي ومطار شرم الشيخ إلى نحو 13 مدينة ألمانية خلال الموسم الشتوي الجاري، وذلك لزيادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الألمانية.