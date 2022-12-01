طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة فى الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات»، عن طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة.

وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم أن العمليات كالآتي:

1- مناقصة عامة لشراء علامات مرورية وفلاشرات وألواح صاج وخلافه لإدارة المرور، بقيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، بجلسة يوم الأربعاء 14 /12 /2022.

2- مناقصة عامة لتوريد مستلزمات لصيانة إشارات المرور الضوئية ومستلزمات ورشة التخطيط ومستلزمات قسم اللاسلكي بإدارة المرور بقيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، بجلسة يوم الخميس 15 /12 /2022.

3- مناقصة عامة لتوريد أجهزة الربط ورءوس الإشارات وعدادات ثلاثية والكنترولات وأعمدة حديد قائم لتركيبها بالتقاطعات والميادين بجميع أنحاء المدينة لقسم البحوث الفنية والتخطيط بإدارة المرور، قيمة التأمين المؤقت 35 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، جلسة يوم الأحد 18 /12 /2022.

4- مناقصة عامة لتدعيم شبكة الحريق بنطاق محافظة الإسكندرية لإدارة الحماية المدنية، قيمة التأمين المؤقت 26250 جنيها، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، بجلسة يوم الإثنين 19 /12 /2022.

5- مناقصة عامة لتوريد احتياجات قسم الإنقاذ النهري (منظم غوص مرحلتين_ بوط غوص_ كونصول وخلافه) بإدارة الحماية المدنية، قيمة التأمين المؤقت 10500 جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، بجلسة يوم الثلاثاء 20 /12 /2022.

6- مزايدة علنية عامة لاستغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط، قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها، بجلسة يوم الأربعاء 21 /12 /2022

وأوضحت المحافظة أن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن، بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشزة ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.