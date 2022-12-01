الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 10442 طالبًا..

انطلاق مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل التعليمية فى الغربية

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية

انطلقت، اليوم، فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث يتسابق طلاب الغربية في مسابقة "أوائل الطلاب" على مدار 18 يومًا، حيث بلغ عدد المتسابقين 10442 طالبًا وطالبة، يمثلون 1468 مدرسة بجميع المراحل. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبتعليمات من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وصبري الدسوقي، وكيل المديرية، وبالتعاون مع حزب "مستقبل وطن" بالغربية.

الجدير بالذكر أن منافسات المسابقة والتي بدأت اليوم بين 267 باشتراك 1873 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر المسابقات بين جميع المدارس حتى الأحد الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي، حيث يتم تصنيف وتصعيد مدرسة واحدة تمثل كل مرحلة تعليمية على مستوى الإدارات، لتصبح كل إدارة ممثلة بثلاث مدارس (ابتدائي وإعدادي وثانوي) في التصفيات النهائية على مستوى المديرية. 

يأتي ذلك في إطار مشاركة حزب "مستقبل وطن" في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، ورفع التوعية بالمشروعات القومية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في المجال التعليمي والثقافي.

إنطلاق مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل بالإدارات بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

جولة لممثلى 140 شركة سياحة ألمانية بالقاهرة والغردقه استعدادًا لصيف 2023

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات للصيانة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

اتهامات ضمنية لروسيا.. هل تنجح إسبانيا فى حل لغز الرسائل المفخخة؟

طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة فى الإسكندرية

الصور الأولى من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى