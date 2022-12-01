انطلاق مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل التعليمية فى الغربية

بمشاركة 10442 طالبًا..

انطلقت، اليوم، فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث يتسابق طلاب الغربية في مسابقة "أوائل الطلاب" على مدار 18 يومًا، حيث بلغ عدد المتسابقين 10442 طالبًا وطالبة، يمثلون 1468 مدرسة بجميع المراحل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبتعليمات من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وصبري الدسوقي، وكيل المديرية، وبالتعاون مع حزب "مستقبل وطن" بالغربية.

الجدير بالذكر أن منافسات المسابقة والتي بدأت اليوم بين 267 باشتراك 1873 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر المسابقات بين جميع المدارس حتى الأحد الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي، حيث يتم تصنيف وتصعيد مدرسة واحدة تمثل كل مرحلة تعليمية على مستوى الإدارات، لتصبح كل إدارة ممثلة بثلاث مدارس (ابتدائي وإعدادي وثانوي) في التصفيات النهائية على مستوى المديرية.

يأتي ذلك في إطار مشاركة حزب "مستقبل وطن" في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، ورفع التوعية بالمشروعات القومية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في المجال التعليمي والثقافي.