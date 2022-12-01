اليوم.. ذكرى ناحوم النبي في كنيسة الروم الملكيين

تحتفل كنيسة الروم الملكيين البيزنطية اليوم بذكرى ناحوم النبي.

وعاش النبي ناحوم في القرن السابع قبل المسيح. ومن نبوءآته خراب نينوى عاصمة الأشوريّين.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة قالت خلالها: "هذا كُلُّه مِنَ اللهِ الَّذي صالَحَنا بِالمسيح وأَعْطانا خِدمَةَ المُصالَحَة" . أبرز لنا القدّيس بولس عظمة الرُّسل من خلال إظهار الخدمة الموكلة إليهم في إطار يبيّن لنا محبّة الله الّتي أحبّنا بها. لم يطلق الله العنان لغضبه بعد أن رفض البشر أن يسمعوا لمن أرسله، ولم يرذلهم أبدًا؛ بل ثابر على دعوتهم إليه من خلال الرسل...

"ذلك بِأَنَّ اللهَ كانَ في المَسيحِ مُصالِحًا لِلعالَم وغَيرَ مُحاسِبٍ لَهم على زَلاَّتِهم، ومُستَودِعًا إِيَّانا كَلِمَةَ المُصالَحَة.". لا نقوم نحن بعمل مُضنٍ، بل نسعى وحسب من أجل أن يصبح البشر بأجمعهم أصدقاء الله. قال الربّ: حتّى لو لم يسمعوا، ثابروا على حثّهم حتّى يؤمنوا. لهذا أضاف بولس: "فنَحنُ سُفَراءُ في سَبيلِ المسيح وكأَنَّ اللهَ يَعِظُ بِأَلسِنَتِنا. فنَسأَلُكُم بِاسمِ المسيح أَن تَدَعوا اللّهَ يُصالِحُكُم"..

بما يمكن أن نقارن هذه المحبّة العظيمة؟ بعد أن بادَلْنا إحسانه إلينا بالإهانة، لم يؤدّبنا بل أعطانا ابنه ليصالحنا معه. ولكنّ البشر برفضهم تلك المصالحة قادوه إلى الموت. أمّا الله، فقد أرسل سفراء ليحثّهم، بل ومن خلالهم ترجّاهم هو نفسه. فإنّه هو من قال دائمًا: "تصالحوا مع الله"، ولم يقل: "صالحوا الله معكم". ليس هو من رفضنا، بل أنتم الّذين تأبون أن تكونوا أصدقاءه. هل يمكن لله أن يكره أحدًا؟