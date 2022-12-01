كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القدّيس إدمون كامبيِون الشهيد

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الخميس، بذكرى القدّيس إدمون كامبيِون الشهيد

ووفقًا لدراسة أعدها الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، فقد وُلد إدمون كامبيون في لندن يوم 25 يونية 1540 من والدَين كاثوليكيّين جحدا إيمانهما وصارا أنغليكانيّين خوفًا من الاضطهاد الرهيب الذي شنّته الحكومة الإنكليزيّة على الكاثوليك في بلادها. ولمع نجم إدمون في الخطابة والتأليف منذ حداثته. ففي سنّ الثالثة عشرة، وكان طالبًا في المدرسة التابعة لمستشفى المسيح، ألقى خطابًا ترحيبيًّا للملكة ماري تيودور، فأدهش مستمعيه لطلاقة لسانه وفصاحة تعبيره. وحين التحق بجامعة أكسفورد، وذاع صيته بين الطلاب وبرز اسمه على أنّه دارس ذو شعبيّة كبيرة، لِما كان يتمتّع به من موهبة في الإلقاء والمماحكة والقدرة على الإقناع. ولا عجب أن نراه على منبر الخطابة في كلّ مناسبة رسميّة، مهما بلغت أهميّتها، كحفل تأبين مؤسّس الكليّة السير توماس وايْتْ، أو الترحيب بالملكة إليزابيت في أثناء زيارتها للكليّة، حيث ألقى كلمة ترحيب باللغة اللاتينيّة، سلبت ألباب الملكة ومرافقيها أمثال اللورد سيسل واللورد ليِسِسْترْ اللذين رغبا في تجنيده لخدمة البلاط. لكنّه رفض طلبهما بلطف، لأنّه يعاني أزمة في إيمانه، ويشكّ في توافق سلوك الملكة وحكومتها باضطهادهم للكاثوليك مع روح الإنجيل.

وفي آخر سنة 1566، وهي السنة التي ألقى فيها خطابه المشهور أمام الملكة، اعترف بسلطة جلالتها في أمور الدين، وأهمل الصراعات الداخليّة التي يعانيها، وظنّ أنّها تجارب تأتيه من الشيطان الذي يحاول بشتّى الوسائل أن يمنعه عن سماع صوت الله، وعن تلبية دعوة المسيح له ليكون كاهنًا على مذبح الرب. ورُسم شماسًا في الكنيسة الإنغليكانيّة سنة 1568. وكان لا بدّ له من درس آباء الكنيسة استعدادًا لرسامته الكهنوتيّة. وحين قرأ كتب الآباء، واطّلع على مواقفهم أمام الهرطقات، شعر بأنّ روح الله يحسر أمامه الستار، ويكشف له عن سرّ قلقه واضطرابه السابقين. فبدأ يصلّي إلى الله بحرارة، ويبحث بِنَهم ليعرف هل الكنيسة الأنغليكانيّة على صواب في انشقاقها عن الكنيسة الكاثوليكيّة وفي منحها للملك سلطة دينيّة واضطهادها للكاثوليك. وبعد مسيرة روحيّة صعبة، وصل إلى يقين داخليّ بأنّ الكنيسة الكاثوليكيّة تحافظ فعلًا على الإيمان الصحيح. فعقد العزم على الانتماء إليها، وإن كلّفه ذلك حياته.

وفي شهر أغسطس سنة 1569، سافر إلى إيرلندا ليزداد تعرّفًا إلى الكاثوليك، بعيدًا عن جوّ الاضطهاد الذي يسود بلاده. لكنّ إقامته لم تدم طويلا لأنّ مشاعر العداء للكاثوليك بدأت تنمو في دَبلِن. فغادر إيرلندا في مايو1572 وعاد إلى بلاده، وفي قلبه تعاطف كبير مع أبناء هذه الكنيسة المضطهدَة. وسرعان ما رحل ثانية إلى بلاد الفلمنك ليدخل في إكليريكيّة دواي التي تعدّ كهنة لخدمة إنكلترا.

وفي دواي، أعلن إدمون رسميًّا إيمانه الكاثوليكيّ. ودرس في المعهد قرابة سنة تعرّف في أثنائها إلى الرهبانيّة اليسوعيّة. وما إن حصل على شهادة اللاهوت في آخر العام حتى شدّ رحالة إلى روما، وكلّه عزم على دخول هذه الرهبانيّة. ووفّق الله خطاه وباركها، إذ قبِل الرؤساء طلبه وأرسلوه إلى إقليم النمسا ليدخل في دير الابتداء هناك، لأنّه لم يكن للرهبانيّة وجود في إنكلترا بعد طرد اليسوعيّين منها. وبعد أن أنهى إدمون كامبيون سنتَي الابتداء، أبرز نذوره الرهبانيّة، وذهب إلى مدينة براغ حيث رُسم كاهنًا. وعلّم البلاغة هناك، وكتب مسرحيّات كثيرة لتلاميذه وأخرجها. وذاعت شهرته في جميع أرجاء المدينة، وصار في طليعة خطبائها. واهتمّ في إنجاز عمله اهتمامًا كبيرًا وكأنّه سيقوم به طوال أيّام حياته. لكنّ الله الذي يعلم خفايا القلوب أراد أن يهبه ما تصبو إليه نفسه، فألهم رؤساءه بأن يرسلوه إلى إنكلترا ليعيد تأسيس الرهبانيّة فيها.

وفي يوم 25 مارس 1580م، غادر الأب كامبيون براغ متجّهًا إلى روما، حيث تسلّم التعليمات اللازمة لمهمّته الجديدة، والاحتياطات الواجب اتخاذها، لكي لا تقوم السلطات بالقبض عليه. وتعرّف إلى الأب روبير بِرسُونْزْ والأخ رالف إمرْسُن اللذين سيرافقانه في مهمّته. ومن روما، سافر الثلاثة إلى فرنسا، والتقوا باقي اليسوعيّين الذين سيذهبون إلى إنكلترا، ثمّ انطلق الفريق إلى الموانئ لركوب السفن. وعلمت الحكومة الإنكليزيّة بواسطة جواسيسها في فرنسا أنّ اليسوعيّين عائدون إلى إنكلترا. فشدّدت المراقبة على الموانئ، ونشرت الجيش في كلّ مكان، لإلقاء القبض عليهم. ولم يبحر اليسوعيّون جماعة، لكي لا تدور الشبهات حولهم. فسافر الأب برسونز أولا وتبعه الأب إدمون كامبيون والأخ إمرسون بعد تسعة أيّام. وفي صباح يوم 25 يونية 1580م، وصل إلى ميناء دوفِر تاجر مجوهرات اسمه السيّد إدمون. وبعد التفتيش الدقيق والتحقيق الطويل، سمحت سلطات المرافئ له ولخادمه بدخول الأراضي الإنكليزية. ولم يعرف أحد من المفتّشين أنّ هذا التاجر هو الأب إدمون كامبيون الذي يبحثون عنه، والذي عاد إلى بلاده بعد غياب دام تسع سنوات، ليؤسّس مرّة أخرى الرهبانيّة اليسوعيّة في إنكلترا

"وفي ما يختصّ برهبانيّتنا، فاعلموا أنّنا أسّسنا رابطة، نحن يسوعيّي العالم أجمع، وسننتصر يومًا على حكّام إنكلترا بفضل عددنا. لقد عقدنا العزم على أن نحمل بفرح الصليب الذي ستضعونه على أكتافنا، وأن لا نفقد الأمل في هدايتكم حتى يُشنق آخر رجل منّا في ساحة التايْبرْن، وأن نعاني التعذيب في أقبيتكم، والموت في سجونكم. لقد قدّرت مؤسّستنا الأخطار المحدقة بها، وبدأت عملها لصالح الله، ولا مكان للتراجع. بهذه الطريقة نُشِر الإيمان قبلا في هذه البلاد، وبها يجب أن يتمّ إصلاحه

هذا جزء من البيان الذي كتبه الأب إدمون كامبيون بعد وصوله إلى إنكلترا، وأرسله إلى الملكة وحاشيتها، ليؤكّد أنّ رسالته دينيّة بحتة، وخالية من أيّ هدف سياسيّ. وانتشر هذا البيان – الذي عُرف باسم: "مفخرة كامبيون" س رًا بين الشعب، لتشجيع الكاثوليك على الثبات في إيمانهم، مهما اشتدّت عليهم الخطوب.

لم يكن للأب كامبيون مكان محدّد لرسالته، لأنّه جعل يتنقّل بين بركشاير وأكسفورد شاير ولنكاشاير ويوركشاير. فكان يصل في النهار إلى المنطقة التي يقصدها، وينتظر حتى يجنّ الليل، فيعظ ويسمع الاعترافات ويقيم القدّاس ويوزّع الأسرار وينام عند أحد الكاثوليك، ثمّ ينطلق قبل بزوغ الفجر بقليل إلى مكان آخر. وفي شهر مايو 1581، عاد إلى لندن وفي يده مخطوط ألّفه بعنوان الأسباب العشرة، شرح فيه دوافعه إلى مناقشة اللاهوتيّين الأنغليكان أمام جمهور من أساتذة جامعة أكسفورد. وطُبع المخطوط سرًّا في كتيّب يوم 27 يونية، وهو يوم التخرّج في الجامعة، ووضِع منه قرابة 400 نسخة على مقاعد كنيسة الجامعة ليقرأه الطلاب. ولمّا كان اسم إدمون كامبيون معروفًا في أكسفورد، بسبب الخُطب التي ألقاها حين كان طالبًا، نال الكتيّب اهتمام المثقفين، وأثار جدلا كبيرًا بينهم. وبدأ مضطهّدو الكهنة يبحثون عن الأب كامبيون في كلّ مكان، ليزجّوه في السجن ويعذّبوه. وفي شهر يوليو من السنة عينها، زار الأب كامبيون رئيسه الأب روبير برسونز، وكشف له عن ضميره وحياته الروحيّة على عادة اليسوعيّين. وجدّد نذوره وسأله أن يعيّن الأخ رالف إمرسون، رفيق دربه، رئيسًا عليه طوال سفره القادم إلى نورفولك فكان له ما أراد.

وانطلق الأب كامبيون والأخ إمرسون إلى نورفولك. وعرّجا في طريقهما على مدينة لايفورد غرانج في إقليم بِركشاير، لزيارة أسرة ياتس الكاثوليكيّة. وغادرا الأسرة في صباح اليوم التالي. لكنّ الجيران عرفوا بأمر مروره، فألحّوا على عائلة ياتس بأن ترسل من يدعوه إلى العودة ليمكث يومًا آخر معهم، لأنّ الكاثوليك في تلك المنطقة يتلهّفون للقائه وسماع كلامه ووعظه. فبعثت الأسرة المضيفة برسولٍ يدعوه. واحتار الأب إدمون في هذا الأمر، وسلّم مسألة أخذ قرار العودة إلى رفيق رحلته ورئيسه الأخ إمرسون. فقبِل الدعوة، وعاد الاثنان إلى لايفورد غرانج ليقضيا فيها يومي الجمعة والسبت. وصادف أن وصل إلى تلك المنطقة كاهنان كاثوليكيّان، فقرّر الجميع أن يقيموا القدّاس الإلهي يوم الأحد. وكان يعيش في المدينة رجل من مضطهديّ الكهنة يدعى جورج إليوت وكان يعرف أنّ أسرة ياتس أمينة للإيمان الكاثوليكيّ ومخلصة لكنيستها. ويتردّد عليها في كثير من الأحيان لعلّه يصادف كاهنًا كاثوليكيًا عندها. وفي ذلك اليوم، علم من بعض العاملين في المطبخ أنّ هناك قدّاسًا في الكنيسة الخصوصيّة للأسرة. فتسلّل بين الحضور، وكان عددهم أربعين، وتثبّت من الأمر، ثمّ خرج قبل التناول وأسرع في إبلاغ السلطات عن وجود كهنة في ذلك البيت. وجاءت الشرطة وفتّشت الدار فلم تجد أحدًا من الكهنة فيه. لكن إليوت لم ييأس، وأبقى الحرس ليلا ليسترقوا السمع، لعلّهم يسمعون صوت حركة مريبة تفضح أمر الكهنة المختبئين. وفي تلك الليلة، طلبت سيدة البيت من الأب كامبيون أن يتحدّث إليهم حديثًا روحيًا، ففعل. وفي وقت الانصراف، تعثّر أحد الحاضرين بسبب الظلمة الحالكة، وأحدث جلبة أثارت انتباه الحرس. فاقتحموا البيت، وفتّشوه تفتيشًا دقيقًا، وألقوا القبض على الأب كامبيون والكاهنين.

ولكي يزيد السجّانون من ألم الأب كامبيون النفسيّ، أودعوه السجن عشرة أيام، وهو مقيّد بالسلاسل الثقيلة، قبل تنفيذ الحكم. وفي يوم 1 ديسمبر1581، حضروا إلى الزنزانة الرطبة، وأخرجوه في شوارع لندن الموحلة حتى وصلوا إلى ساحة التايبرن. واقتيد معه الأب رالف شروين وهو كاهن رعويّ والأب اسكندر براين اليسوعيّ. وصعد الأب كامبيون إلى العربة تحت حبل المشنقة. فأمره المسؤول عن تنفيذ الحكم بالاعتراف بخيانته فأجاب: "أنا كاثوليكيّ وكاهن. لأجل هذا الإيمان عشت وفي سبيله أموت. فإن كان عليّ خيانة معتقدي فأنا مذنب. أمّا الخيانة التي اتّهمت بها وحُكِم عليّ بسببها، فأنا بريء منها. وليَكن الله حكمًا بيني وبينكم على هذا. واستدار الأب كامبيون نحو الشعب وباركه وأعلن أنّه يسامح كلّ من ألصق به التُهم الباطلة. وضمّ يديه للصلاة فانسحبت العربة من تحته وتركته معلّقًا من عنقه. وبعد ذلك، أتى السجّانون وقطّعوا جسده إلى أجزاء ووزّعوها على أبواب المدينة وعلّقوا رأسه على الجسر.

أعلن البابا ليون الثالث عشر الأب إدمون كامبيون اليسوعيّ طوباويًّا يوم 29 ديسمبر1886، وزاد البابا بولس السادس في إكرامه فأعلنه قدّيسًا يوم 25 نوفمبر1970، ويُحتفل بعيده في يوم 1 ديسمبر من كلّ سنة مع 25 يسوعيًّا آخرين عُذِّبوا وماتوا في سجون إنكلترا وويلز.