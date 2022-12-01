مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمدرسى اللغة الفرنسية

احتفلت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي باليوم العالمي لمدرسي اللغة الفرنسية في دورته الثالثة.

تضمنت الاحتفالية ورشة عمل بعنوان "الثقافة، الحقوق، البيئة، وسائل الإعلام والحماية: تحديات وحلول، أدارتها الأستاذة ميرنا قُمَيحة، مُدربة دولية، وشارك فيها مدرسي اللغة الفرنسية من محافظات مختلفة. كما ضمت الاحتفالية تكريمات ونقاشات وتوزيع جوائز وذلك بحضور عدد كبير من مدرسي اللغة الفرنسية ومديري المدارس بمحافظة الإسكندرية.

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية