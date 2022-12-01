الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمدرسى اللغة الفرنسية

احتفالية مكتبة الإسكندرية
احتفالية مكتبة الإسكندرية

احتفلت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي باليوم العالمي لمدرسي اللغة الفرنسية في دورته الثالثة.

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تضمنت الاحتفالية ورشة عمل بعنوان "الثقافة، الحقوق، البيئة، وسائل الإعلام والحماية: تحديات وحلول، أدارتها الأستاذة ميرنا قُمَيحة، مُدربة دولية، وشارك فيها مدرسي اللغة الفرنسية من محافظات مختلفة. كما ضمت الاحتفالية تكريمات ونقاشات وتوزيع جوائز وذلك بحضور عدد كبير من مدرسي اللغة الفرنسية ومديري المدارس بمحافظة الإسكندرية. 

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية مركز الأنشطة الفرنكوفونية المركز الثقافي الفرنسي ورشه عمل اليوم العالمي لمدرسي اللغة الفرنسية

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