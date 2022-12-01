«تاج الدين» يكشف تفاصيل توجيهات الرئيس للإسراع بامتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة تتولى إنشاء مجمع بالتعاون مع الخبرات العالمية المتقدمة من أجل توفير الأطراف التعويضية لمن يحتاجها، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية تمثل طفرة كبيرة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن اجتماع الرئيس السيسي، بالأمس، يستكمل منظومة عمرها سنتان، للوصول لمجمع صناعي متطور"، مضيفًا: "كل المؤسسات المعنية تشارك في هذا الشأن حتى يكون هناك تكامل فيما بينها".

كما أكد «تاج الدين»، أنه لدينا كوادر فنية جاهزة لتدريب العمال والفنيين، للحصول على وفرة في الإنتاج تجعلنا نصدر هذه الأطراف للخارج، بالإضافة إلى وجود مدارس فنية متخصصة في تخريج متخصصين في الأطراف الصناعية، ويجرى تطوير هذه المؤسسات للحصول على الخبرة والجودة العالمية.

وعن قوائم الانتظار، قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنها تشمل العمليات الجراحية رفيعة المستوى: «في العام الماضي حتى أول شهر نوفمبر، تم إجراء 1.5 مليون جراحة متطورة بين جراحات القلب والمخ واستبدال المفاصل وزرع الأعضاء وجراحات العيون، وكانت هناك جراحات يمكن أن تصل لمدة سنة في قوائم الانتظار، حيث نستهدف رفع العبء عن المريض والأسرة».