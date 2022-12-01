الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تاج الدين» يكشف تفاصيل توجيهات الرئيس للإسراع بامتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة تتولى إنشاء مجمع بالتعاون مع الخبرات العالمية المتقدمة من أجل توفير الأطراف التعويضية لمن يحتاجها، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية تمثل طفرة كبيرة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، إن اجتماع الرئيس السيسي، بالأمس، يستكمل منظومة عمرها سنتان، للوصول لمجمع صناعي متطور"، مضيفًا: "كل المؤسسات المعنية تشارك في هذا الشأن حتى يكون هناك تكامل فيما بينها".

كما أكد «تاج الدين»، أنه لدينا كوادر فنية جاهزة لتدريب العمال والفنيين، للحصول على وفرة في الإنتاج تجعلنا نصدر هذه الأطراف للخارج، بالإضافة إلى وجود مدارس فنية متخصصة في تخريج متخصصين في الأطراف الصناعية، ويجرى تطوير هذه المؤسسات للحصول على الخبرة والجودة العالمية.

وعن قوائم الانتظار، قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنها تشمل العمليات الجراحية رفيعة المستوى: «في العام الماضي حتى أول شهر نوفمبر، تم إجراء 1.5 مليون جراحة متطورة بين جراحات القلب والمخ واستبدال المفاصل وزرع الأعضاء وجراحات العيون، وكانت هناك جراحات يمكن أن تصل لمدة سنة في قوائم الانتظار، حيث نستهدف رفع العبء عن المريض والأسرة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

افتتحها الرئيس السيسى اليوم.. «المنصورة الجديدة» تتصدر قائمة تريندات مصر

اعترافات متهم بهتك عرض طفلة وذبحها أمام نيابة السلام

وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفالية عيد الطفولة بمدرسة الجيل المسلم بالمحلة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لمدرسى اللغة الفرنسية

محافظ الفيوم يناقش مع وفد المؤسسة الروتارية التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى