«حياة كريمة».. تفاصيل إنشاء 63 مجمعًا خدميًا وزراعيًا في أسوان

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفاصيل إنشاء 63 مجمعًا خدميًا وزراعيًا بنسبة تنفيذ 92%، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال "عطية"، إن هناك 3 مراكز رئيسية بالمحافظة وهم مركز أدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى 31 قرية رئيسية، و380 تابع لها، بإجمالي 31 مجمع تكنولوجي متكامل، ووصلت تكاليف كافة المشروعات لـ 21 مليار جنيه.

وأضاف محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، أنه جرى إنشاء 63 مجمعًا خدميًا وزراعيًا بنسبة تنفيذ 92%، لافتًا إلى أن جميع مراكز ومدن محافظة أسوان دخلت ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح «عطية»، أنه جرى الانتهاء من 75% من أعمال الصرف الصحي داخل القرى، بالإضافة إلى الانتهاء من دخول الغاز الطبيعي داخل 4 من القرى بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%، لافتًا إلى أن محافظة أسوان لها طبيعة خاصة، إذ إن مشروعات البنية التحتية تأخذ مجهود كبير.