دراسة تحذر: ترك الأطفال يشاهدون التلفزيون لأكثر من ساعتين في اليوم خطر

حذر العلماء من أن الأطفال الذين يشاهدون التلفاز لأكثر من ساعتين في اليوم هم أكثر عرضة لتدخين السجائر عندما يكبرون.

وكشفت دراسة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا الذين يتم لصقهم على شاشاتهم لفترات أطول هم أكثر عرضة بنسبة 29 % لمشكلة التدخين في مرحلة البلوغ.

الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الدوبامين يكونون أكثر عرضة للإدمان بشكل عام والتدخين خاصة ، كان الأطفال في هذه الفئة أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة لإدمان التدخين.

اقترح باحثون من نيوزيلندا أن الوقت المفرط في مشاهدة التلفاز قد يكون علامة مبكرة على اضطراب الإدمان لدى الأطفال.

قالوا إن هذا يجعلهم أكثر عرضة لالتقاط أنواع أخرى من الإدمان في أواخر حياتهم.

أوضح العلماء أنه يعتقد أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من هرمون السعادة الدوبامين الذي يحدث بشكل طبيعي وأولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق هم أكثر عرضة لخطر الإدمان.

وجدت دراسة منفصلة أن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة قد ارتفع منذ وباء كوفيد.

تُظهر أرقام Ofcom أن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا شاهدوا التلفزيون بمعدل أربع ساعات يوميًا في عام 2020 ، بالإضافة إلى ساعة أخرى من مقاطع YouTube .

وأوصى بعض خبراء الصحة بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا يجب أن يقصروا وقتهم اليومي أمام الشاشات على ساعتين.

ما هي المدة التي يجب أن يقضيها الأطفال على الشاشات؟

يبدو أن الشاشات ، سواء كانت تلفازًا أو هواتف ، هي جزء من حياتنا اليومية ، لذلك من الطبيعي أن يكبر الجيل القادم (أطفالنا) على استخدامها أيضًا.

1-3 سنوات من العمرالمدة: ساعة واحدة في اليوم

"بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا ، نشعر أن حوالي ساعة واحدة يوميًا هي حد معقول يجب أن نهدف إليه في أيام الأسبوع العادية.

"بمجرد إضافة الوقت معًا على الأجهزة المحمولة والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى المزودة بشاشات ، قد لا يبدو هذا كثيرًا (وتذكر أن الأطفال قد يقضون وقتًا أمام الشاشة في المدرسة).

وتوصي العديد من المصادر بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بما لا يزيد عن ساعتين يوميًا (للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق)".الأطفال من جميع الأعمارأكثر من ساعتين في اليوم هو الاستخدام المفرط

ويقول الدكتور جومر: "أظهرت دراسة حديثة بعض الآثار الضارة لدى المراهقين الذين استخدموا أكثر من 3 ساعات يوميًا من وقت الشاشة واعتبروا هذا" الاستخدام المفرط "