انطلاق مسابقة أوائل الطلبة بمشاركة 8148 طالبًا وطالبة في بني سويف

انطلقت بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، منافسات مسابقة حزب "مستقبل وطن" لأوائل الطلبة التي تجرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتشهد المسابقة منافسة 8148 طالبًا وطالبة داخل 1164 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي داخل محافظة بني سويف، تحت شعار "من كل بيت فى مصر".

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب "مستقبل وطن" في محافظة بني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، إن المسابقة تستهدف ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، وتنمية روح التنافس الشريف، وحُب العمل الجماعي وزيادة الانتماء والوعي في ظل ما حققته النسخة الأولى من المسابقة من نجاح كبير.

وقال الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم بالحزب، إن الحزب سيسخر كل إمكاناته البشرية والمادية لتحقيق تلك المسابقة الهدف المرجو منها، حيث تشهد المسابقة تعاونًا كبيرًا من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.

وقالت الدكتورة حنان سليمان، أمين التعليم في حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بني سويف، عضو مجلس الشيوخ، إن مسابقة أوائل الطلبة تجرى في موسمها الثاني حيث تُعد أكبر مسابقة تعليمية في مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار "من كل بيت فى مصر".

وأضافت: "انطلقت اليوم فعاليات المسابقة التي يشارك بها 1164 مدرسة و8148 طالبًا وطالبة، بمحافظة بني سويف في الإدارات التعليمية السبع.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة في محافظة بني سويف عن الآتي حيث يتم تصعيدهم للمرحلة التالية:

1- فوز مدرسة سمسطا الابتدائية بنات الجديدة بالقطاع الأول في بندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمقر مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات، بإدارة سمسطا التعليمية.

2- فوز مدرسة سمسطا الإبتدائية بنين الجديدة بالقطاع الثاني ببندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، بإدارة سمسطا التعليمية

3- فوز مدرسة كفر ابو شهبة الإبتدائية المشتركة بالقطاع الأول بمجلس قروي ننا حيث جرت المسابقة بمدرسة كفر ابو شهبة بإدارة اهناسيا التعليمية.

4- فوز مدرسة ذكي فاضل الابتدائية المشتركة حيث جرت المسابقة بمدرسة منشأة عبد الصمد الإبتدائية بمجلس قروي ننا بإدارة اهناسيا التعليمية

5- فوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنات بالقطاع الأول بندر اهناسيا للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.

6- فوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنين بالقطاع الثاني ببندر إهناسيا بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.