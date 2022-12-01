الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف حققت مصر طفرة تنموية فى مدن الجيل الرابع؟

مدن الجيل الرابع
مدن الجيل الرابع

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير سكن ملائم وبه جميع الخدمات من أجل تحسين معيشة المواطن المصري، موضحًا أن هناك زيادة سكانية بنحو 2 مليون مواطن كل عام.

وأضاف استشاري التخطيط العمراني، خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، أن فكرة المدن الجديدة لا بد أن تتوافر فيها عناصر جودة الحياة، بالإضافة إلى أنه لا بد أن تتوافق هذه المدن الجديدة مع التوجيهات العالمية في محاولة تقليل المخاطر البيئية قد المستطاع.

وأوضح «حسانين» أن نشر المدن في ربوع المحافظات المختلفة كان من ضمن السمات الأساسية للعمران المصري الجديد، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تتسم بأنها خضراء، ولا بد من إنشاء مدن ذكية تواكب التطور التكنولوجي الحالي.

وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة، مبينًا أن هناك 11 ألف وحدات سكنية جرى توفيرها من ضمنهم سكن اجتماعي ومتوسط لجميع الفئات بمشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة المنصورة الجديدة التى تعد من أحدث المدن على ساحل البحر المتوسط من مدن الجيل الرابع.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رءوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان.

ونوه الرئيس السيسي، في مداخلة خلال الجلسة الثانية من حفل افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة اليوم، بأن مبادرة رءوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين حيث ستدر رأس الماشية الواحدة عليهم قرابة 200 جنيه يوميًا.

وطلب الرئيس السيسي من مدير عام جمعية "الأورمان" ممدوح شعبان، استعراض آخر التطورات في مبادرتي رءوس الماشية وإنتاج الألبان ،حيث قال إنه تم تسليم 100 رأس ماشية ضمن المبادرة، بالمشاركة مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي ، تدر الرأس الواحدة 25 كيلو جرام لبن يوميًا، وستزيد إلى 30 كيلوجرامًا يوميًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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