الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الشعب الجمهوري يشكل لجانا موازية للجان الحوار الوطني الفرعية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

أصدر حزب الشعب الجمهوري برئاسه المهندس حازم عمر، قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطنى وتكليفها بعقد اجتماعات مُكثفة طوال شهر ديسمبر الجارى تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في كافة القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطنى.

جاءت تلك المُبادرة من الحزب تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلى لجلسات الحوار.

وسبق وأن أعلن حزب الشعب الجمهوري منذ اليوم الأول مشاركته الفاعلة في الحوار الوطني تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي، وتم تجهيز رؤية خاصة بالحزب للحوار، أُعدت من من قبل قيادات الحزب وبمشاركة قواعده الحزبية من خلال جلسات حوارية، وتقديمها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب يوم ٩ يونيو.

وكان أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه من نتائج المؤتمر أن شرم الشيخ قد أصبحت مركزاً عالمياً لإقامة المبادرات والفعاليات الدولية، لتميزها وتوافر الموارد والإمكانيات العالمية بها، فضلاً عن وجود فرق شبابية على قدر كاف من التميز لتنظيم مثل تلك المؤتمرات الدولية، وذلك بعدما نجحت مصر خلال 7 سنوات أن ترسخ مفهوماً جديداً للتجربة الشبابية المصرية، وأصبح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ونشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب، نموذجاً يحتذى به في الاعتماد على الشباب في إدارة عدد كبير من الأحداث الوطنية والدولية على مدار السنوات الماضية.

وكذلك رفعت مصر شعار الانتقال من الوعود إلى التنفيذ؛ حيث أطلقت على قمة المناخ (COP27) شعار "قمة تنفيذ الوعود"، مع تجمع قرابة 120 رئيس دولة من رؤساء وقادة العالم في مصر في إطار معالجة قضايا مهمة، وهي قضايا التغيرات المناخية للخروج بالمؤتمر بتوصيات وقرارت قوية يكون لها دور في علاج قضايا المناخ.

حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر الحوار الوطنى عقد اجتماعات رؤية الحزب مجلس أمناء الحوار الوطني

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وائل لطفي

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